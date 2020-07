Vecinos de Fracrán no descartan salir a la ruta para luchar por la municipalización

Martes 7 de julio de 2020 | 21:45hs.

Los moradores de Fracrán, un poblado que se encuentra alejado por más de 40 kilómetros de los municipios a los cuales pertenece, entre ellos san Pedro, San Vicente y El Soberbio, muestran malestar luego de que se institucionalizara Salto Encantado como municipio, cuando reúnen necesidades urgentes por las cuales vienen luchando para lograr a la independencia, tanto que se encuentran expectantes y no descartan llevar adelante algún tipo de manifestación para que su proyecto, reciba dictamen favorable por parte de la Cámara de Diputados.Los habitantes de Fracrán, viven en situaciones similares a los de Pozo Azul, distantes y desatendidos por parte de las comunas que deberían hacerse cargo de garantizar servicios esenciales, sobre todo para quienes residen en la zona rural. Desde que se gestó la idea de tornarse municipio, fueron varios los avances administrativos llevados adelante ante la Cámara de Representantes de Misiones, cuentan con cuatro proyectos presentados por cada uno de los bloques mientras que el pedido para la creación de la comisión Interinstitucional para la municipalización fue presentada en mayo de 2018 mediante el dictamen D-50050/18.A pesar de haber realizado las distintas presentaciones, en tiempo y forma, defendiendo las razones por las cuales les resulta necesario dar ese paso institucional, a la inversa de lo que habían previsto para este año, no les corresponde el nombre de municipio 77 “Nos sentimos muy abandonados, como comisión pro municipio, no pretendemos tomar este tipo de medidas, estamos tratando de apaciguar a los vecinos pero fuimos escogidos por ellos para llevar adelante el proyecto, no estamos en contra de la municipalización de Salto Encantado pero estamos cansados de esperar, son años de trabajo, tantas promesas y hoy nos tomó por sorpresa la noticia, cuando nuestra realidad es mucho más difícil, esperemos no sea necesario salir a la ruta” indicó en diálogo con El Territorio, Mauricio Kemp, vicepresidente de la Comisión Pro Municipio.Por la situación tripartita, la carencia en varios servicios básicos es enorme y la padecen alrededor de 12 mil personas en un radio de unas 80 mil hectáreas. En la zona urbana cuentan con algunas instituciones y comercios siendo la zona rural la que mayores necesidades padece. Los productores no cuentan con apoyo para los proyectos productivos y los caminos terrados están en pésimas condiciones, por ello tienen la certeza de que independizarse les permitirá crecer como comunidad, desarrollando el sector agropecuario y acercando a los vecinos distintos servicios, a los que, a la fecha directamente no acceden a deben trasladarse por hasta cien kilómetros.En estos días la Comisión estaría llevando adelante una reunión para acordar qué medidas tomar, a la espera de recibir una respuesta por parte de los representantes provinciales, quienes habrían garantizado que durante este periodo el dictamen para la municipalización sería favorable, según afirmaron.