“Va a caer”, el mensaje del policía Vergara antes del crimen de Víctor - El Territorio Misiones

Domingo 23 de agosto de 2020 | 16:30hs.

Por Carlos Cardozofojacero@elterritorio.com.ar

“Me abrazó y había sido él quien mató a mi hermano”

“Tengo un dato”. Con esas palabras el oficial Deibid Vergara (33), efectivo de la Policía de Misiones con prestación en Santa Ana, conformó una comisión policial con otros tres colegas de la guardia y salieron entre la noche del 23 y la madrugada del 24 de agosto 2019 a recorrer la localidad.Lo que se sabe de esa noche, en base a los elementos del expediente y la declaración de la única mujer del grupo, es que el móvil rodeó la Escuela Normal 10 con las luces apagadas y se detuvo en una de las calles laterales cerca de las 3 de la madrugada. Entonces Vergara se bajó y caminó en medio de la noche unos 50 metros.El lugar donde mataron a Víctor Márquez Dos Santos, de tan sólo 16 años, es una calle terrada que finaliza en la avenida principal de la localidad. Si el adolescente quería huir, esa era la única vía.A los costados de la arteria está el tejido perimetral del establecimiento escolar y del otro lado había entonces una espesa vegetación de unos pocos metros, pero que también finaliza con un alambre. El patrullero estaba cerca de la otra bocacalle, con tres uniformados adentro.Pero Víctor no ofreció resistencia, ni quiso huir. La bala 9 milímetros que salió del arma reglamentaria de Vergara -según lo confirmaron dos pericias- ingresó por un ojo y literalmente le atravesó la cabeza mientras él estaba arrodillado y de espaldas a su ejecutor, tal y como lo indicaron las marcas de tierra en su ropa y el informe de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic).Al escuchar los disparos, los uniformados bajaron del móvil y fueron presurosos en dirección de Vergara, que ya estaba volviendo. Entonces, les dijo que allí no había pasado nada y los amenazó de muerte. A ellos y a sus familiares, a quienes dijo que conocía.Ese silencio, al principio forzado y luego cómplice, se mantuvo durante una semana, tiempo que los cuatro siguieron libres y estuvieron a cargo de la investigación. Incluso, trabajaron en la escena, dieron aviso a los familiares y participaron del velorio, donde dieron condolencias y prometieron que iban a encontrar a los asesinos.Mañana se cumple un año del caso de gatillo fácil más importante de la historia policial misionera reciente, que llenó de indignación a santaneros y misioneros. Sobre todo porque apenas 24 horas después falleció de un infarto el padre de Víctor, Eriberto Márquez Dos Santos (66), víctima de tres infartos generados por la angustia y el dolor.Los implicados fueron detenidos cuando la mujer policía se quebró y dijo lo que había pasado. Se trató del descubrimiento de una seguidilla imperdonable de tres meses en los que se sucedieron los casos de Luciano Villalba (18) en Apóstoles y Reinaldo Andrade (37) en El Soberbio.Transcurrido este tiempo, la pesquisa llevada adelante por el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, a cargo del magistrado Juan Manuel Monte, tiene a Vergara detenido en una cárcel del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) con prisión preventiva por el delito por homicidio agravado por su condición de funcionario público, que prevé la prisión perpetua.Los otros tres implicados, Rubén Núñez (43), Matías Acosta (31) y Mariela Cipontino siguen el proceso en libertad, acusados de encubrir el crimen.Según detallaron a El Territorio fuentes ligadas al proceso, el expediente ya estaría en condiciones de ser elevado a juicio, aunque quedan algunos detalles como el de desligar por completo a los tres efectivos que estaban en la guardia y se quedaron en la Comisaría de Santa Ana.Los elementos más contundente son la declaración de Cipontino y las pericias de balísticas que hicieron la Policía de Misiones y la Gendarmería Nacional, donde se confirmó irrefutablemente que la bala que apagó la vida de Víctor salió desde el arma reglamentaria de Vergara. En tanto, un testimonio ubica al patrullero saliendo de la escuela a la hora en la que se cree ocurrió el homicidio.También una pericia caligráfica hecha por GNA confirmó que el libro de guardia había sido modificado.Pero, más allá de eso, hay un elemento que se destaca en el análisis de los teléfonos celulares, que hasta ahora no habían trascendido más allá de los actores del proceso. Se trata de un mensaje que le mandó Vergara a uno de sus colegas y que podría revelar una intención manifiesta del oficial de encontrar al joven en la calle.Según pudo confirmar El Territorio, el texto decía “Haceme el aguante que si este está, va a caer” y fue enviado a Acosta. Sin embargo, aunque hasta ahora no hay evidencia que sustente que estaban hablando de Víctor. Acosta dio en indagatoria una versión que lo aleja de ello, pero tampoco fue muy consistente.Lo cierto es que sí habían hablado del adolescente asesinado o, al menos, de alguien llamado Dos Santos, pero meses antes del crimen. Para la familia, conformada como querellante, se trata de un elemento clave en el que van a avanzar.El abogado Mauricio Hadad, representante de la familia de Víctor, dijo a este medio que esperan con ansias la elevación a juicio y añadió que buscarán que los policías en libertad sean acusados del delito partícipes necesarios del crimen.“Vamos a plantear que los tres imputados son partícipes necesarios, tenemos nuestra argumentación y estudio de la doctrina para plantear que esto es así, más allá del encubrimiento que también existe”, marcó Hadad en su estudio de Santa Ana.Y argumentó, sin mencionar el mensaje detallado párrafos anteriores: “Porque el móvil lo conducía un efectivo, porque iban efectivamente a encontrarle a Víctor y porque hay un elemento en las pericias a los teléfonos que nos hace entender que ya había una especie de animosidad contra Víctor. Por lo tanto, es algo que de alguna manera se venía planificando y los efectivos son parte de esto, al menos algunos de ellos. Sabían de este hecho y sabían de una animosidad preexistente de Vergara contra Víctor”.“Efectivamente -añadió- había una intención de que esto quede, como quizás haya quedado alguna causa en la provincia, en el olvido y en la impunidad total. Tal es así que las primeras líneas investigativas que estaban llevando adelante los propios policías implicados hoy iban por caminos totalmente disimiles del homicidio por parte de las fuerzas policiales”.Más allá de eso, el letrado señaló que están conformes con la investigación del hecho y consideran que se hizo con rigurosidad y transparencia, a pesar del pedido inicial de que investigue otra fuerza, como Gendarmería. Añadió que las charlas de la familia con la cúpula de la Policía y autoridades gubernamentales los dejaron más tranquilos en ese sentido.A un año del hecho, las hermanas de Víctor se mostraron expectantes en que pronto se haga justicia en un juicio, señalando que eso les va a traer tranquilidad. Sin embargo, el dolor aún las corroe día a día. Las lágrimas de Cintia Raquel Neris (29) y Eliana Márquez Dos Santos (26) fluyen apenas recuerdan al adolescente y su padre, a quien consideran una víctima más de la injustificada acción policial.Ambas ratificaron la postura de buscar que los efectivos policiales que acompañaban al principal acusado sean juzgados como partícipes necesarios del crimen. Les molesta que estén libres y critican que Cipontino nunca estuvo detenida e incluso la noche del velorio participó de un casamiento.“Quién mató a mi hermano se llevó las dos vidas, porque mi papá de tanto dolor se murió. Por la culpa de una persona que no tiene sentimientos, se llevó la vida de mi papá también”, empezó diciendo Cintia, quien dijo que Víctor “no era mi hijo, pero lo sentía como mi bebé”.Al recordar a su padre Eriberto Márquez Dos Santos (66), la mayor señaló que después del asesinato del joven no dejó de preguntarse “¿Por qué mataron a mi bebé?” e incluso salió a tratar de averiguar qué había sucedido. Pero no tuvo respuestas.Las hermanos recordaron que la noche del velorio, don Eriberto se arrodilló al lado del joven y lloró desconsoladamente pidiendo que “le lleve con él”. Se sintió mal y lo llevaron a la sala local, volvió hasta que tuvo que ser asistido nuevamente y lo trasladaron a Posadas en ambulancia. “A mí a las cuatro de la mañana me dijeron que había muerto mi papá”, dijo desconsolada Cintia.Sobre Vergara, relató que la noche del velorio habló con ella y “me dijo que no nos preocupemos, que el asesino iban a encontrar, que teníamos que estar tranquilos. Me abrazó, me palmeó y había sido que él nomas fue quien mató a mi hermano”. También habló y consoló a Eriberto.“Eso es lo que más me duele -siguió-, cómo pudo ser tan alma fría y venir a decirme eso. No sé qué tenía en la cabeza para hacer eso”. Neris recordó las dos pericias que señalan directamente al oficial Vergara y reclamó saber “por qué mataron a mi hermanito. Nunca dijo nada, por eso quiero que esté preso, que no salga más”.A su turno, Eliana detalló que tras un año recorrido, uno de los que más sufre la pérdida de Víctor y Eriberto es su hijo, a quien no saben cómo levantarle el ánimo. Incluso, contaron que no quiso festejar su cumpleaños número 9 y que para Navidad no pidió regalos, si no la presencia de quienes ya no estaban.“Siempre hablamos con los vecinos, nos escriben y nos llaman de las asociaciones contra violencia institucional y nos dicen que uno se acostumbra a vivir con el dolor, pero que nunca pasa. Y la verdad que no pasa, el vacío está. A veces se escucha como si están ahí o que hablan y salgo afuera a mirar y no hay nadie”, finalizó.