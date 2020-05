Unos 60 médicos del privado se sumaron a los Caps y hospitales

Martes 26 de mayo de 2020 | 05:00hs.

Por Griselda Acuñainterior@elterritorio.com.ar

La medicina privada está sometida, al igual que muchos otros sectores, al impacto del Covid-19. El Círculo Médico Zona Sur dio a conocer la crítica situación que atraviesa el sector privado, al punto de que profesionales se vieron obligados a cerrar sus consultorios externos ante la imposibilidad de costear el alquiler. En ese contexto, la Provincia habilitó un plan para paliar estos casos, que consistió básicamente en ofrecerle a los profesionales del sector privado sumarse a las filas del sector público.“Desde que comenzó la pandemia se hicieron las gestiones tanto con el Círculo Médico como con las instituciones intermedias, que son los Círculos Médicos, sabíamos que en los consultorios iba a disminuir la cantidad de pacientes se les pidió que en la medida o la necesidad de que la situación sanitaria lo requiera se podría contar con recurso humano del sector privado que no estuviera trabajando en la pandemia para reforzar los sectores que se necesiten en la parte pública”, explicó Rodolfo Fernández Sosa, subsecretario de Recurso Humano del Ministerio de Salud Pública en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.“No es una asistencia social al sector médico sino un trabajo en conjunto para reforzar los servicios; sino con ese criterio podrían venir desde el Colegio de Bioquímicos o el Colegio de Psicólogos a pedir que el Estado los contrate porque están sin trabajo”, aseveró el funcionario.La cartera sanitaria provincial reforzó el recurso humano sobre todo, en el interior con 60 médicos. La mayoría destinados a las guardias de los Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps) y los hospitales nivel I y nivel III.El 25 de marzo, cuando todavía no se registraban casos positivos en la Provincia, se habilitó a través de Salud Pública, la convocatoria para la contratación de profesionales de la salud para paliar la pandemia, cuyo pico se esperabaen la segunda semana de abril. Situación que no se concretó.“Lo que se realizó es un refuerzo en Salud Pública para contener la pandemia, que no tuvo una demanda importante en internaciones”, comentó Fernández Sosa.“Teníamos en el interior dos o tres para un pueblo, y se pudo resolver esa situación. También si hubo algún tarepista, y sobre todo para reforzar las guardias de los Caps o los hospitales nivel 1 o nivel 3, porque básicamente son las guardias las que están llevando a cabo toda la atención poblacional; todas las patologías eran atendidas de emergencias recayó en las guardias por eso el trabajo en conjunto”, argumentó.Consultado si continúa abierto la inscripción al padrón, respondió que “donde tengamos que abrir servicios que si bien están preparados en infraestructura todavía no hay recurso humano asignado como el Polideportivo Provincial Finito Gehrmann, se continuará contratando. Hoy por hoy estamos funcionando bien, tenemos todo cubierto”.Como dato deslizó que el Colegio de Médicos de Misiones tiene 2.300 matriculados, en relación a esa cifra, unos 1.500 tienen algún tipo de contratación con Salud Pública, lo cual es anterior a la pandemia de coronavirus.Los postulantes deberán remitir a la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio al correo msprecursoshumanos@gmail.com sus datos curriculares.De acuerdo a los números oficiales, en el ámbito de la salud pública se desempeñan 1.300 médicos y 2.000 enfermeros.Se reforzaron las instalaciones y los servicios críticos de atención en los que los hospitales bases son el Madariaga, el Favaloro y el de Fátima, además de los Samic de Iguazú, Oberá y Eldorado. El sistema sanitario cuenta con 200 camas de Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Entre el sistema de salud público y privado hay 3.600 camas, además de 1.500 acondicionadas por fuera de la infraestructura hospitalaria en clubes y polideportivos.