Una pensionada posadeña aseguró haber sido estafada tras sacar un préstamo

Miércoles 5 de agosto de 2020 | 10:13hs.

Tras el relato del jubilado Ramón Fraga que detalló como de manera sistemática fueron descontando el sueldo por un préstamo que nunca sacó, ahora una mujer de Posadas reveló que sufrió casi la misma situación durante un año, pero tras sacar un préstamo para su hija.





Claudina Maciel, pensionada de la capital provincial, expresó a El Territorio que su sufrimiento empezó en junio del año 2019, cuando sacó un préstamo para su hija.

"Yo saqué un préstamo, el fui devolviendo en efectivo, pero al mismo tiempo empezaron a descontarme de la jubilación cuatro cuentas de empresas aseguradoras, cuando yo ni siquiera saqué un electrodoméstico", dijo, en referencia a que uno de esos descuentos era por un producto que supuestamente había adquirido en una firma nacional que tiene su sucursal en Posadas.





"Fueron cuotas de 746 pesos cada mes... mi pensión no llega a los 17 mil pesos, si bien ya dejaron de hacerlo, lo sufrí desde junio hasta el mes de abril de este 2020", explicó Claudina, que dijo que "tampoco el banco me devolvió lo que me descontaron".





La pensionada es vecina y amiga de Ramón Fraga, que en la jornada del último martes dijo por Radioactiva 100.7 que "ahora en el mes de julio me encontré que me volvieron a descontar y cobré sólo 500 pesos y en total ya me descontaron el 95 por ciento del sueldo", en referencia a la estafa que sufre y por la cual se vio afectado también por meses.





De acuerdo a lo que dijo Claudina, "este viernes tengo que ir a Defensa del Consumidor porque darían intervención del caso, hace ya mucho tiempo que me vienen prometiendo pero terminaba pasando para otra ocasión", se quejó la mujer que, tal se había anticipado, es tan solo otro caso de los varios que se están dando a conocer y que tienen como víctimas a jubilados y pensionados.









