Estafas a jubilados: "desconozco cómo hicieron, me descontaron el sueldo"

Martes 4 de agosto de 2020 | 11:47hs.

Una serie de estafas a jubilados se habría cometido en los últimos meses en la provincia de Misiones y que tiene como modo de operar el descuento de los haberes a pesar de no haber pedido préstamo alguno, según se conoció a través de la denuncia de una de las víctimas.





Ramón Fraga comentó que "van por los tres meses que me descuentan, pero en dos me reintegró el banco", dijo algo aliviado al programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, "pero ahora del mes de julio me encontré que me volvieron a descontar y cobré sólo 500 pesos y en total ya me descontaron el 95 por ciento del sueldo", aseguró el jubilado.





"Yo desconozco esa firma", dijo en referencia a la empresa que supuestamente le descontó la jubilación "y no me comuniqué con ellos porque no tengo ningún teléfono. Estuve hablando con mi asesor, con mi abogada y ella encontró la página en la que ya habrían varios jubilados estafados", confió Fraga al programa radial.





Fraga explicó que cobra sus haberes a través del banco Macro y que es jubilado de Nación por la construcción.

Para el jubilado "que nunca antes me había pasado algo igual" en el caso de que me tengan "que descontar tiene que ser un 20 por ciento, eso es lo que creo yo" y reveló que su sueldo es de 20 mil pesos.





Fraga dijo haber envíado una carta documento al banco para poder recuperar sus dos sueldos que le fueron robados sin más vueltas.

"Es inexplicable" se lamentó Fraga en relación a que sin haber pedido un prestamo y ni saber entrar en Internet, el fraude se haya cometido mediante la red de redes. Y además, dijo, que "estamos sabiendo sobre los llamados que suelen hacer y cuando pasa algo así directamente corto el teléfono, siempre por nuestros hijos que nos dicen".





Fraga reiteró "desconocer" como se hizo la estafa al no haber nada sospechoso y de golpe encontrarse con el descuento de dos sueldos y que va a concretar la denuncia en una sede policial.