Garzón Maceda sobre estafas a jubilados: "Al consumidor le hace falta información"

Miércoles 5 de agosto de 2020 | 12:30hs.

El Territorio daba cuenta días anteriores sobre una serie de estafas a jubilados que se habría cometido en los últimos meses en la provincia de Misiones y que tiene como modo de operar el descuento de los haberes a pesar de no haber pedido préstamo alguno, según se conoció a través de la denuncia de una de las víctimas.



Ramón Fraga fue uno de los que comentó que "van por los tres meses que me descuentan, pero en dos me reintegró el banco", dijo algo aliviado al programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, "pero ahora del mes de julio me encontré que me volvieron a descontar y cobré sólo 500 pesos y en total ya me descontaron el 95 por ciento del sueldo", había asegurado el jubilado.





Alejandro Garzón Maceda, titular de Defensa del Consumidor, dialogó por Radioactiva 100.7 y sostuvo que no es una constante pero se repiten y suceden" y aclaró, "para que uno tenga un descuento en una caja de ahorro, el que lo solicita a la entidad bancaria que proceda tiene que tener el CBU de la persona, la única manera que entre un débito en una caja de ahorro es teniendo ese dato, para que tenga el CBU el titular de la caja lo tiene que haber otorgado o tuvo que haber sido obtenido de alguna otra manera".



"Los CBU se entrega cuando pagamos, compramos o pedimos prestado algo y ahí es donde se facilita. Normalmente cuando se pide un préstamo lo primero que se pide es ese dato porque es por donde se cobra. La cuestión es que si nunca se entregó estamos claramente ante una situación que no hay relación de consumo por lo que el titular tiene el derecho de reclamar para la devolución de ese dinero, para eso se tiene que tener el comprobante del cobro por débito, ir al banco y pedir la reversa, esa es una manera".



El titular del organismo además especificó que puede suceder que se solicita un crédito y los comercios no tienen la autorización para cobrar por medio del CBU, porque eso necesita una autorización del Banco Central, entonces lo que hacen es transferir ese crédito a alguna entidad que tiene ese permiso, entonces cuando viene el descuento no aparece aclarado.



"La otra situación que se produce es que el consumidor pide el crédito, da su CBU y luego cambia la entidad pagadora, va a cualquier patronal y lo solicita porque es un derecho y se transfiere a la nueva caja de ahorro y todas las unidades de débito quedan colgadas y después recién impacta el cambio y todo de una sola vez", enumeró.



Sin tope de descuento

Garzón Maceda por otra parte explicó que existe un concepto mal aplicado y es que las personas muchas veces confunden la caja de ahorro con el sueldo, "no hay tope de descuento, la caja de ahorro no es el sueldo. Entonces en el caso de los jubilados, Anses tiene retenciones previas al depósito en la caja de ahorro, se debita antes y lo mismo pasa con los recibos de sueldos que tienen retenciones previas antes de ser pagados".





"El consumidor puede disponer del débito en un cien por ciento de su salario, "se le descuenta todo, es su caja de ahorro. Por ejemplo puedo tener en débito la tarjeta de crédito y lo que permito es el cobro en un cien por ciento pero no es mi sueldo sino que lo que se debita es el consumo que hice de mi tarjeta y lo cual yo acepté, mi sueldo es lo que depositan. Hay que tener en cuenta que el consumidor es libre de hacer lo que quiera, cada plata que entra en la caja de ahorro el banco tiene derecho a debitartelo si vos se lo permitiste", acentuó.





Finalmente consideró que: "Al consumidor le hace falta información, a veces se hace que se cita a las partes, se explica cuál es la situación y casi en el 100 por ciento de los casos está firmado y autorizado".





"Lo que se debe hacer es que si en su extracto de la caja de ahorro, que no es su recibo de sueldo, se advierte un descuento que se desconoce, lo primero que se tiene que hacer es acudir a la entidad bancaria y que le informen de qué es y si no se lo informan tiene que hacer un desconocimiento de esa deuda en el banco y se pide la reversa y se tiene que reintegrar el monto debitado", concluyó.





