Un misionero en Villa Azul: "No puedo trabajar porque quizá estoy contagiado"

Martes 26 de mayo de 2020 | 12:20hs.

El ministro de Salud bonaerense Daniel Gollán confirmó hoy que se registraron siete casos nuevos de coronavirus en Villa Azul en las últimas horas. Así, el barrio ubicado entre las localidades de Quilmes y Avellaneda suma 92 positivos en total.Hasta el momento, confirmaron que los sospechosos son 276 y los resultados de los test se conocerán a lo largo del día. "Estaremos así por lo menos durante 14 días y luego evaluaremos", aseguró Gollán con respecto al aislamiento en el que mantienen al barrio.El asentamiento es uno de los lugares críticos del conubarnano bonaerense y muchos de los trabajadores sanitarios y vecinos coincidieron que la propagación del virus se disparó en una cancha de fútbol donde se hicieron torneos hasta la madrugada y hubo masiva asistencia.La cancha está rodeada por casas sin terminar que fueron ocupadas por gente que vivían en la calle. “Acá comenzaron a hacer las viviendas en 2014 y después se pararon y ahí se ocupó por gente que vive sin techo o sin ventanas. Yo soy uno", comentó Manuel González a Infobae.El hombre tiene 28 años y hace 11 años llegó desde Misiones sin nada, solo y a dedo.“Paraba abajo del puente y mi cuñado me dio un lugar. Me junté con mi señora y acá estoy, tengo techo en las piezas pero en el comedor no, le puse un plástico. Así es difícil mantener las condiciones de higiene", prosiguió ante la consulta del peridista Fernando Soriano. Contó además que trabaja como vendedor ambulante en los subtes porteños.“Y ahora no puedo ir porque quizá yo estoy contagiado, solo me quedan los comedores comunitarios para ir”, aseguró. Manuel informa que muchos de los 53 contagiados son “pibitos de 14 o 20 años, que son los que juegan en la canchita".Es que el barrio está cerrado, nadie entra ni sale para evitar la propagación, por lo que los habitantes dependen casi exclusivamente de la presencia del Estado. "Esta es una prueba piloto, el primer caso de contagios masivos en la Provincia. La idea no es acorralar a la población, se tomó esta decisión porque los positivos crecían muy rápidamente", explicó Gollán.Sobre la rápida expansión de la enfermedad en el barrio, el viceministro Nicolás Kreplak, detalló: "Lo que sucede es que no siempre responde de forma lineal el comportamiento de una enfermedad, por eso se trabaja en la prevención".Además, informaron que 58 vecinos contagiados se encuentran en la Universidad de Quilmes, en donde se instalaron camas para que puedan transitar el aislamiento. Se trata de casos leves, que no requieren internación.