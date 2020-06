Un director del Banco Nación asegura que Vicentín recibió cerca de 300 créditos irregulares

Lunes 22 de junio de 2020 | 18:58hs.

Ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, el actual director del Banco Nación, Claudio Lozano, ratificó el contenido de sus informes técnicos que causaron la denuncia contra la gestión anterior en la entidad financiera, como también contra los dueños del Grupo Vicentin. En su visita a Comodoro Py, el viernes, volvió a insistir en que los beneficios crediticios a la cerealera se concedieron de manera irregular. Lozano declaró ante Pollicita durante más de una hora. Según el funcionario, la empresa habría recibido de la entidad bancaria unos 300 créditos "irregulares", según informa el sitio de noticias Clarin.com.







El 27 de enero, el abogado Fernando Miguez -presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático- formuló la denuncia penal basándose en el “Primer Informe sobre la situación de la firma Vicentin” , que había firmado Lozano el 16 de enero. El trabajo analizaba la situación financiera de la firma y los préstamos otorgados por la anterior gestión del Banco Nación en el segundo semestre de 2019, cuando la empresa anunció públicamente que se encontraba en una situación de “estrés financiero” que no le permitiría hacer frente a sus obligaciones.





Otro punto a responder por orden del juez es si el otorgamiento crediticio y el endeudamiento de la firma Vicentin SA fue tratado por el Directorio del banco entre 2015 y 2019 inclusive.











Fuente: Clarin.com



La denuncia remarcó la posible existencia de una maniobra por la cual se habría perjudicado al Estado a "través del otorgamiento irregular de préstamos por parte del Banco Nación a favor de Vicentin, lo que le permitió a la empresa acumular una deuda con el banco de 18.500 millones de pesos, "los cuales actualmente serían de cobro incierto puesto que la sociedad se encuentra en estado de cesación de pagos".La fiscalía traza la ruta de 300 créditos que fueron concedidos al Grupo Vicentin, en concurso preventivo de acreedores desde marzo. Después de varios meses sin aportar la documentación requerida por Pollicita, fue recién el día en el que el presidente Alberto Fernández anunció la expropiación de la compañía cuando el Banco remitió a la justicia 73 mails y más de 300 archivos.Días después, el juez Julián Ercolini ordenó el levantamiento bancario y fiscal del Grupo Vicentin, cuyo concurso de acreedores es gestionado en el juzgado comercial de Reconquista. Allí el juez Fabián Lorenzini admitió la existencia de 2.368 acreedores, a los que la firma debe casi 100.000 millones de pesos.En los tribunales de Comodoro Py se analiza si hubo maniobras fraudulentas en el otorgamiento de los créditos, principalmente durante el 2019. Con la causa delegada, el fiscal Pollicita busca "determinar si se trató de una crisis autogenerada" con el fin de no pagar la deuda, una vez que se hubiera logrado "obtener irregularmente la refinanciación".En la fiscalía, Claudio Lozano ratificó el viernes que según su investigación, los 300 créditos percibidos por el Grupo Vicentin "fueron irregulares".En paralelo, según la denuncia judicial, "Vicentin tuvo un considerable crecimiento aumentando notablemente sus ventas, lo que le permitió pasar de ser la decimonovena empresa con mayor facturación del país y la cuarta cerealera en ese ranking en el año 2015, al sexto puesto general y primero en su actividad en el 2018, al mismo tiempo que verificó un aumento en sus pasivos, conformados por deudas con distintas instituciones financieras, entre ellas el Banco Nación".En su declaración testimonial, Lozano no apuntó a ninguna autoridad de forma específica, sino que se remitió a señalar que ello se desprenderá del sumario administrativo que el Banco inició a pedido de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). El documento aún no fue remitido a Pollicita.Resta que el Banco Nación remita información a la fiscalía: "quién ocupa en la actualidad el cargo de Subgerente General de la Banca Comercial del BNA, un informe para establecer la situación general de la empresa, el monto de la deuda, su calificación ante el banco y el tratamiento pormenorizado a la situación que le dio la entidad".