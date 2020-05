Trotta: "No van a poder volver todos los estudiantes hasta que no haya vacuna"

Jueves 7 de mayo de 2020 | 12:02hs.

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, habló sobre el reinicio del ciclo lectivo de manera presencial y descartó que se pueda llevar adelante con normalidad hasta que no esté la vacuna contra el coronavirus . En ese sentido, remarcó que desde el Gobierno analizan una "vuelta a clases escalonada".





"No vamos a volver igual que en marzo. Va a ser una vuelta progresiva, escalonada. No van a poder volver todos los estudiantes hasta que no se encuentre una vacuna contra el coronavirus" , indicó Trotta en diálogo con El Destape Radio.







"Estamos priorizando los que están terminando el nivel primario o secundario y los primeros tramos de la alfabetización (primero y segundo grado). Analizar escuela por escuela y generando protocolos. Estamos todavía lejos de esa instancia. Nos preocupa mucho el transporte público y la movilización de ir a la escuela", explicó el ministro.







"No solo hay que responder la pregunta del cuándo sino del cómo. Hay que llevar adelante cambios. Hemos constituido un equipo multidisciplinario que trabaja en cómo va a ser el ingreso a las escuelas, el distanciamiento social dentro del aula y el uso de los espacios comunes ", agregó.







Formas de evaluación



Trotta adelantó que están formulando distintas formas para evaluar a los alumnos. "En este momento más que calificar al alumno tenemos que evaluar los procesos en el marco de llevar la escuela a nuestros hogares ", dijo.







Y agregó: "Una evaluación debería poner en valor este proceso colectivo más que poner una nota. Si calificamos con una nota estaríamos evaluando su la realidad socioeconómica o familiar de ese niño : si tiene acceso a una computadora, si los padres tienen las trayectorias educativas para ayudarlos. No es lo mismo un hogar que tiene un hijo que cuatro por la capacidad de atención de cada adulto", sostuvo.







Hoy, la provincia de Misiones resolvió evaluar pero no calificar a los estudiantes en todos sus niveles durante la emergencia sanitaria.