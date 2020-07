Tras hisopado positivo, le negaron el ingreso a Misiones a un prefecturiano

Miércoles 29 de julio de 2020

Desde la Policía de Misiones se realizó una denuncia penal a fin de constatar si el joven incurrió en un delito con las legislaciones provinciales respecto al control sanitario.

En el país, otras 120 muertes y 5.939 casos El Ministerio de Salud de la Nación informó que ayer se registraron 120 muertes y 5.939 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país ascendió a 173.355 y las víctimas fatales sumaron 3.179. De las 120 muertes registradas, 69 pertenecen a la provincia de Buenos Aires; 45 a la Ciudad de Buenos Aires; 2 a Mendoza, 2 a Córdoba y 2 a Río Negro. La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, manifestó que las provincias de Jujuy, Río Negro, Chaco, Neuquén y Mendoza tienen, cada una, más de diez pacientes internados en unidades de atención crítica. "El número de camas disponibles va aumentando todos los días en función del trabajo de ampliación, realizado por las distintas jurisdicciones, para seguir expandiendo la capacidad y que el sistema de salud siga dando respuesta”, expresó Vizzotti.

Los intentos de entrar a la provincia de Misiones sin la prueba de Covid-19 negativo continúan. En horas del mediodía de ayer, Oscar. B., un prefecturiano de 30 años con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires llegó a la provincia en su auto particular y al momento de ingresar, se le practicó el hisopado que dio positivo para Covid-19, por lo que se le negó el ingreso a la tierra colorada.El hombre presta servicios en la Dirección de Operaciones de la mencionada fuerza en Puerto Madero y según manifestó, tiene familiares en la ciudad de Posadas, por lo que el motivo de su llegada habría sido una visita.El Territorio dialogó al respecto con Ariel Marinoni, subsecretario de Seguridad y Justicia de la provincia, quien explicó: “Él rebotó en el puesto de Salud Pública, en Centinela. Se le tomó la muestra, esperó el resultado que dio positivo y ahí se le negó el ingreso a la provincia. Tiene domicilio en Buenos Aires, pero alegó tener la familia acá en Posadas”.Y agregó: “Según me informaron no hubo inconvenientes, se le informó el resultado y se fue. Vino sin el test, hay gente que viene sin el test y se lo hacen en el ingreso. Al parecer no tenía síntomas”.Este sábado ocurrió una situación similar, cuando Facundo J. P., soldado que presta servicio en Campo de Mayo, en la provincia de Buenos Aires, evadió el control ingresando por malezas de un aparente camino alternativo y logró luego tomar la ruta 14 otra vez, en donde se subió a un camión que tenía como destino la ciudad de Posadas.Pero el operativo montado por la Policía de Misiones logró ubicar rápidamente al soldado y su modo de transporte y lo interceptaron a la altura del peaje Fachinal y fue trasladado nuevamente hasta el puesto de Centinela.Este caso se sumó a los sucedidos durante las jornadas de miércoles y jueves de la semana pasada, cuando dos personas lograron superar los controles escondiéndose en respectivos camiones. Pero los dos fueron descubiertos.Previamente, el pasado lunes 20, Misiones sumó su positivo de Covid número 42, y se trató de un joven prefecturiano de 21 años, de San Ignacio, que venía de Buenos Aires, donde se desempeña en la Prefectura Naval. La detección del caso se concretó al ingresar a la provincia por el puesto Centinela.Al parecer, el joven no había informado que previamente se había hecho un análisis en la Ciudad de Buenos Aires, que en su momento arrojó resultado “detectable” y terminó dando positivo, noticia que le llegó por correo ya estando en Misiones.