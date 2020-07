Tras denuncia en su contra, Dos Santos se presentó a la Justicia

Miércoles 8 de julio de 2020

Tras la acusación en su contra, el ex intendente de San Vicente Waldomiro Dos Santos se presentó ayer ante el Juzgado de Instrucción 3 con el objetivo de ponerse a disposición de la Justicia luego de la denuncia de Fabián Rodríguez, actual alcalde del municipio, por presuntas irregularidades en la compra de terrenos remanentes ubicados en la ex ruta nacional 14.

El ex jefe comunal acudió a la Justicia junto con sus abogados con el objetivo de ponerse a disposición y seguir de cerca la denuncia presentada en su contra.

En diálogo con El Territorio, Dos Santos insistió en su inocencia y acusó a su sucesor de montar una campaña en su contra.

“Me presenté al juzgado hoy (por ayer) ya que por diferentes medios radiales me enteré comentarios muy fuertes y acusaciones hacia mí y mi gestión. Por eso llamé a mis abogados para defenderme y ponerme a disposición de la Justicia, porque sé que soy inocente y tengo las pruebas”, afirmó.

Seguidamente, señaló que la acusación y denuncia “es netamente política, ya que el actual intendente (en referencia a Rodríguez) lo único que quiere hacer es un daño a mi imagen política, que no es la primera vez, sino que lo viene realizando desde que inició su campaña electoral el año pasado”.

Asimismo, sostuvo que “no es la primera vez que el intendente me denuncia, ya que desde que inició su gestión me acusa por faltantes, como maquinaria”.

Consultado sobre los pasos a seguir, dijo: “Dejaré que el tiempo corra, ya que mis abogados están encargados del tema, porque desde que inició su gestión -por Rodríguez- siempre comenzó a buscar problemas. No hubo transición ni comunicación con él y lo único que hace es atacarme políticamente. Tenemos todavía concejales de mi gestión que lo acompañan y aportan ideas, no ponemos trabas, así que no entiendo los motivos del ataque”.



La acusación

En su edición de ayer, este matutino refirió sobre las denuncias contra Dos Santos. Las presentaciones se basan en presuntas irregularidades en la venta de terrenos remanentes en la ex nacional ruta 14. Según se detalla en el documento, que fue presentado por Rodríguez ante la Justicia, “las maniobras consistían en la falta de registros contables, inexistencias de documentales que puedan corroborar las operatorias de ventas realizadas y que fueran aprobadas oportunamente mediante la ordenanza 55/2018”.

“La realidad es que se concretó la venta, pero ese dinero no está. A su vez, a ese terreno, que costaría unos 4 millones de pesos, le aplicaron a la persona unos descuentos, se cobraron unos 2 millones de pesos y se anuló ese recibo. La plata no está en la cuenta especial del municipio por ese predio que ahora pertenece al municipio”, sostuvo el alcalde actual.