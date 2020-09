Tinelli admitió que el fútbol argentino podría volver “el 16 o el 23 de octubre” - El Territorio Misiones

Martes 29 de septiembre de 2020 | 20:30hs.

Marcelo Tinelli decidió que era el momento de salir a hablar y poner un poco de claridad sobre el fútbol argentino. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, había dicho el lunes que no había fechas definidas para la vuelta del fútbol y que todavía había que ser muy cautos porque la pandemia de coronavirus está complicando a muchas provincias del interior del país. Sin embargo, desde la Liga Profesional pusieron fechas: “16 o 23 de octubre”.“Estamos trabajando con el ministerio de salud para volver lo antes posible. Tenemos todo armado para que el fútbol vuelva el 16 o el 23 de octubre”, destacó Tinelli en el programa SuperFútbol por TyC Sports.Además, el titular de la Liga Profesional remarcó: “Uno puede poner a un montón de responsables, pero tengamos en cuenta que estamos en una situación de pandemia donde hay que ser muy cautos”.“No está en mi normalmente salir a hablar, no soy de ir por ahí respondiendo lo que dicen”, respondió ante los cuestionamientos de que el fútbol argentino debió haber comenzado antes y no lo hace por cierta “comodidad” de sus dirigentes porque la TV siguió pagando los derechos pese a que el campeonato no se juega hace seis meses y medio."Que quede claro que nosotros siempre hicimos toda la fuerza para volver, con la prioridad de la salud. No podemos desconocer lo que es la salud en Argentina y el momento en cuanto a las muertes y contagios. Estamos acompañando una decisión del área de salud que tiene que ver con espectáculos al aire libre, el fútbol. Es más un acompañamiento de ambos lados, más que por ponerse firmes o no. Hablé hace 15 días con Alberto Fernández y hablamos de que dependía de los protocolos, más que la fuerza que hace uno. Te puedo asegurar que estamos todos los clubes con muchísimas ganas”.Además, Tinelli destacó que “hoy los viajes aéreos en la Argentina son un problema”. En este punto está claro que si no vuelven los vuelos comerciales que conecten el país, el fútbol no se puede reanudar.“El virus se ha trasladado a muchas provincias que antes eran libres y hoy tienen casi más que en el AMBA. El fútbol no está exento a la incertidumbre, todos nos hacemos un montón de preguntas. Uno tiene que trabajar todos los días testeando jugadores, viendo cómo lo aíslas y tenemos que empezar a convivir con el virus. Hemos mejorado muchísimo en estos meses pero hay que cuidar la salud. Otros países tuvieron que elegir a quién le daban una cama y a quién no. Hoy es difícil hablar de cuarentena, pero los protocolos siguen existiendo y hay que tener los cuidados”.Sin descensos en 2020 y 2021Tinelli confirmó que en la Liga Profesional no habrá descenso ni este año, cuando se pueda jugar, ni en 2021. El campeonato que arrancará el año que viene tendrá 26 equipos y la temporada 2022 tendrá 28 equipos.“No habrá descensos por dos temporadas, pero después de eso tenemos que ir hacia un campeonato de 22 o 24 equipos”, señaló.En las últimas horas, el presidente de AFA anunció que los dirigentes se reunirán con las autoridades sanitarias cuando pase la doble fecha de eliminatorias y definirán una fecha de retorno del torneo. Y remarcó: “Hoy no se puede asegurar una fecha de regreso, ni el 16 de octubre ni ninguna otra”.“Siempre fuimos respetuosos de las autoridades sanitarias y por eso estamos esperando que nos permitan volver cuando ellas lo dispongan. Nosotros venimos trabajando en el regreso del fútbol y entendemos que mucho no debe faltar, pero la definición sobre el retorno de la actividad la toma el Ministerio de Salud”, advirtió Tapia.“Por eso, después de las fechas de eliminatorias mundialistas (8 y 13 de octubre) nos reuniremos con las autoridades sanitarias para ver cuando puede volver el fútbol local”, agregó.