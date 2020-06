Terremoto en México y alerta de tsunami en El Salvador, Guatemala y Honduras

Martes 23 de junio de 2020 | 19:35hs.

Al menos una persona murió y otra resultó herida a raíz del sismo de magnitud 7,5 que tuvo su epicentro este martes en el estado mexicano de Oaxaca y se sintió en Ciudad de México y amplias zonas del sur y centro del país, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador a través de su cuenta oficial de Twitter."Una persona murió por el sismo en Oaxaca (Municipio de Huatulco), y hay otra persona herida", afirmó López Obrador en conversación telefónica con David León, coordinador nacional de Protección Civil, y precisó que la muerte se produjo "a causa de un derrumbe".El mandatario aseguró que "afortunadamente no hubo daños graves", sólo fueron "derrumbes", rotura de cristales, "pero nada grave". "Las instalaciones estratégicas" como aeropuertos, refinerías, hidroeléctricas, puertos y refinerías "no sufrieron daños graves", dijo. Además, informó que se produjeron "147 réplicas, de modo que nos recomiendan a todos estar atentos, pero sin alarmarnos"."La Secretaría de Marina informó que el sismo va a aumentar el nivel del mar en un metro", señaló y agregó que "ya se está informando a todos los pobladores de la costa del Pacífico, aunque no consideran que hayan riesgos mayores".Roberto Bardini, periodista argentino radicado en México, dijo que no hay "daños a la infraestructura de la ciudad de México", sólo hubo un "derrumbe de un paredón en colonia Roma y de una vivienda en el centro histórico". Además, señaló que hubo "caída de cornisas, vidrios y mampostería en algunas zonas de la ciudad", mientras que en Oaxaca el gobernador informó de algunas afectaciones en el poblado de Crucecita con un deceso (hasta ahora), caída de paredes y algunos daños en el hospital local.Bardini vive en el barrio capitalino de Colonia Condesa, donde "se movieron las lámparas del techo y el piso. "Uno se queda un poco mareado", dijo, y agregó que "en cuarenta años de vivir en México, es el cuarto o quinto que me toca pasar ".Señaló también que "se emitió un alerta de tsunami para la costa oaxaqueña y chiapaneca", y agregó que en algunos barrio no hay luz y que también se registraron "derrumbes en carreteras federales".Más temprano, el Presidente reflejó vía Twitter que León, de Protección Civil, le reportó "un sismo fuerte, de 7.5 de magnitud, con su epicentro a 23 kilómetros al sur de Crucecita, Oaxaca, por Santa María Huatulco".Los temblores se sintieron en numerosos lugares como en Ciudad de México, aunque desde Protección Civil indicaron que no tienen constancia de daños en un primer momento, según la jefa de Estado del Distrito Federal, Claudia Scheinbaum."Hasta el momento hay reporte de algunas bardas caídas, continuamos recibiendo información", informó este mediodía Scheinbaum en Twitter.Por su parte, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos emitió una alerta de tsunami para zonas costeras de México, Guatemala, Honduras y El Salvador ante la posible llegada de fuertes olas.En tanto, autoridades de Oaxaca y de la Ciudad de México aplicaron de inmediato los protocolos correspondientes, sin que hasta ahora se detectaran daños importantes en viviendas o inmuebles, aunque no tiene suficiente comunicación con localidades pequeñas y medianas del primer estado, con amplia población indígena.En la capital mexicana se reportaron algunos daños menores en edificios, ya resentidos por el terremoto de 7,1 grados de septiembre de 2017, que provocó unos 400 muertos y derribó decenas de inmuebles.El temblor de este martes sacudió entre otros los estados de Oaxaca, Morelos, Guerrero, Veracruz, Chiapas, México y la capital. En el sureño estado de Chiapas, en la frontera con Guatemala, se sintió en Tuxtla Gutiérrez, en las costas y en la región del Soconusco, e inclusive en parte del país vecino, pero sin reportarse daños o víctimas.León llamó a guardar la calma y no regresar a los edificios o viviendas hasta no estar seguros de que no se produjeron daños estructurales que pongan en peligro su vida. El funcionario advirtió que "podría volver a temblar porque se esperan algunas réplicas", por lo que llamó a la población a mantenerse tranquila y cautelosa. Por ahora, descartó que se produzca un tsunami en las costas, pero dijo que el Ministerio de Marina está muy atento a los registros del oleaje marítimo.En tanto, el Instituto Oceanográfico de la Armada Ecuador (Inocar) advirtió que existe un "peligro inminente" de que se registre un tsunami en las costas ecuatorianas a causa del sismo registrado en México. "Peligro inminente de que se genere un tsunami que afecte a las costas de Ecuador", indicó el Inocar en su cuenta de la red social Twitter.El territorio mexicano está situado sobre cinco placas tectónicas. La mayor parte del país pertenece a la placa Norteamericana, mientras que la península de Baja California pertenece a la placa del Pacífico y en el litoral del Pacífico se tiene la microplaca de Rivera, la placa de Cocos, y la del Caribe.Por ende, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica es una agencia científica del Departamento de Comercio de los Estados Unidos emitió además un alerta de tsunami para México, Guatemala, El Salvador y Honduras por las consecuencias que podría traer el fuerte sismo.