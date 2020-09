Suspenden a diputado: en plena sesión se mostró en acto sexual - El Territorio Misiones

Viernes 25 de septiembre de 2020

El diputado salteño Juan Ameri fue suspendido ayer de manera inmediata y por votación unánime de la Cámara baja, luego de que se lo viera teniendo escenas sexuales en medio de las sesiones virtuales durante el tratamiento del proyecto de ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.El presidente de la Cámara, Sergio Massa, detuvo la sesión y pidió en el momento tratar la suspensión del diputado del Frente de Todos, algo que avanzó rápidamente con el acuerdo de todas las bancadas.“Esta es la casa del pueblo, vamos a escuchar las explicaciones del diputado, pero no podemos permitir como cuerpo de representantes que se den este tipo de situaciones”, sentenció Massa al pedir la suspensión del legislador salteño y la conformación de una comisión de cinco miembros, que analice si corresponde la expulsión de Ameri.Massa interrumpió el tratamiento del proyecto de Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para hacer la moción y aplicar el artículo 188 del reglamente de la Cámara sobre Amerí. “A lo largo de estos meses hemos convivido con situaciones de diputados que se quedaron dormidos, que se tapaban para no salir en cámara, pero hoy (por ayer) hemos vivido una situación que supera las reglas de convivencia y normal funcionamiento de esta casa”, lamentó.La moción de Massa tomó por sorpresa al presidente de la bancada de Juntos por el Cambio, Mario Negri, y a la diputada Graciela Camaño, quienes aún no habían visto las imágenes de Ameri, que ya se habían viralizado a través de las redes sociales.Sin embargo, la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, Cecilia Moreau, ya había anticipado el respaldo de los legisladores oficialistas a la moción de Massa y también precisó que la mujer que se ve en el video con Ameri es su pareja. De todas formas, Moreau resaltó que se trató de una acción “inapropiada”.La diputada Silvia Lospenatto (PRO) tomó la palabra inmediatamente después para confirmar el respaldo del interbloque de Juntos por el Cambio, al igual que José Luis Ramón del interbloque Unidad Federal. “Queda suspendido el diputado Ameri y se pasa a la constitución de la comisión”, confirmó Massa tras una segunda votación a mano alzada.“Estoy mal, muy mal. Pensé que se había caído internet. Vino mi pareja a mostrarme cómo le quedaron las prótesis mamarias. Y le di un beso en la teta, eso fue todo”. De esa manera, el diputado salteño trató de justificarse después de la escandalosa escena que se vio por Zoom en la sesión de esta tarde en la Cámara Baja.“Estoy de acuerdo con la suspensión. Ahora la comisión decidirá cómo seguimos. Acataré la decisión. No sé si esto amerita la expulsión”, agregó.