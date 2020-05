San Borja suma 11 casos confirmados de Covid-19

Miércoles 27 de mayo de 2020 | 22:01hs.

La localidad brasileña del estado Río Grande do Sul, distante a 15 kilómetros de Santo Tomé, provincia de Corrientes, sumó su caso número once en las últimas horas.Se trata de una mujer de 47 años, autónoma, quien consultó al Centro de Atención a Covid-19 cuando ya presentaba síntomas. Es familiar y tuvo contacto directo con pacientes que dieron positivo a la enfermedad, y se le practicó el testeo rápido. Ahora se encuentra en aislamiento domiciliario con los familiares.En tanto, en San Borja aún restan 7 pacientes sospechosos, a la espera de resultados del testeo de la enfermedad. Y de los once confirmados, tres ya se han recuperado.