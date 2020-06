Rompieron la cuarentena con fiestas de más de 20 personas en Ituzaingó

Lunes 1 de junio de 2020 | 12:29hs.





De acuerdo a lo estipulado por el gobierno correntino en fase 5, solo se habían habilitados encuentros de amigos con no más de 10 personas, pero algunos decidieron hacer caso omiso a lo dictaminado por las autoridades y organizaron fiestas de más de 20 personas.







La Policía de Corrientes actuó de oficio al viralizarse los videos que confirmaban la violación a la cuarentena. Según pudimos conocer, la fiscalía actuó de oficio. Según el fiscal Eugenio Balbastro señalo “se procedió a iniciar una investigación, y se ha podido corroborar diferentes imágenes y videos que circularon por las redes sociales, y que corresponderían todas a una sola fiestas y a algunas ya se los identificó”.







“Es lamentable que no entiendan que toda esta situación conlleva un esfuerzo de todo, pese a eso algunos se relajan y no cumplen con las normas previstas y llamo a denunciar estos hechos para salvaguardar la salud de todos", dijo.







En diálogo con el ex legislador provincial correntino, Juan José Ayala, quien aparece en los videos, contó que “estuve esa noche reunido en otro lugar con colegas médicos, y a las 2 de la mañana volvimos a casa con mi señora y fuimos a otra casa que tenemos donde se desarrollaba una juntada de amigos de mi hijo” explicó.







"En mi otra casa tenemos un quincho y los chicos me habían pedido para comer hamburguesas fui a ver cómo estaban y me quedé a compartir un rato con ellos, y en un momento determinado escuché música en la planta alta, me fui a ver qué ocurría y allí si había un grupo mayor de 20 personas, todos chicos jóvenes, y entonces intenté persuadirlos, prendí la luz y me subí a una conservadora grande y les dije 'vamos hacer el último brindis de la fiesta', porque vi que ya se estaba yendo de las manos porque había mucha gente, ellos entendieron y se fueron cada uno a sus casas, no hubo desmanes”.







Ayala también contó que no hubo denuncia ni nada de los vecinos. Igualmente pidió disculpas por el hecho en su casa y tomó trascendencia en las últimas horas en la ciudad “es algo que no se debe hacer pero ocurrió y se me fue de las manos”, explicó.













