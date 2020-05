Restaurantes pedirán usar calles y plazas para lograr el distanciamiento

En Montecarlo esperan reabrir las puertas

La Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Montecarlo solicitó al Comité de Crisis que se evalúe autorizar el funcionamiento de hoteles, restaurantes, bares y gimnasios. “Teniendo en cuenta que no se registraron más casos de coronavirus en Misiones y tampoco hay casos en Montecarlo, solicitamos que puedan volver a trabajar los comercios que aún no fueron habilitados. Por supuesto, con los protocolos correspondientes, así que estamos evaluando y veremos cuáles son las resoluciones”, explicó Ramón Da Silva, presidente de la entidad, tras la reunión que se desarrolló el martes por la noche. Por otra parte, se solicitó la ampliación del horario comercial, que actualmente es de 8 a 12 y de 16 a 18 de lunes a viernes y sábados de 8 a 12 . “Pedimos que se vea de ampliar el horario de la tarde. Por ejemplo, de 15 a 18 o de 16 a 19, ya que hay gente que sale del trabajo y no llega a comprar en esos los horarios. También solicitamos que se pueda trabajar los sábados de tarde”, indicó.