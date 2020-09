Renunciaron tres ministros a 20 días de los comicios - El Territorio Misiones

Martes 29 de septiembre de 2020

Los ministros interinos de Economía, Trabajo y de Desarrollo Productivo de Bolivia, Óscar Ortiz, Óscar Mercado y Abel Martínez, respectivamente, anunciaron ayer que dejan sus puestos a menos de un mes de las elecciones presidenciales. Citaron “diferencias internas” en la administración del gobierno de facto de Jeanine Áñez como motivo de su decisión.Ortiz dijo ayer que no renunció ni aún fue cesado, pero sabe que ya tiene sustituto, y reveló sus diferencias con el ministro interino de gobierno (Interior), Arturo Murillo.El ahora ex ministro aseguró que se va con “la conciencia tranquila”, tras haber actuado con “entrega”, pese a que su vida corrió “serio peligro” al enfermarse de Covid-19, y con “integridad”, al enfrentar “profundas diferencias” con algún compañero de gabinete, citando expresamente a Murillo.Al respecto, aseguró que siempre antepuso sus principios a otros intereses para no firmar decretos que pudieran contravenir el ordenamiento jurídico, ni contratos o adjudicaciones que considera que debe hacer ya el próximo gobierno que salga de las elecciones del 18 de octubre.En concreto, se refirió a un decreto para posibilitar una devolución de acciones de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (Elfec), que precisamente fue defendido en por el ministro interino.En el caso de Mercado y Martínez, su renuncia fue comunicada por sus respectivos ministerios, sin dar detalles.