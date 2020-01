Qué cambios evalúan en Jesús María tras la muerte del jinete

Miércoles 15 de enero de 2020 | 09:10hs.





Desde la comisión directiva anunciaron que están estudiando medidas de seguridad para evitar que ocurran este tipo de incidentes y minimizar los riesgos de cada competencia. Esta medida que se viene analizando no es nueva, sino que en los últimos años se trabajó con las federaciones gauchas para lograr un acuerdo, pero no se logró hasta el momento.



Marcela Durán, presidenta del festival, fue la encargada de tomar la palabra y confirmó que están trabajando para el cuidado del animal y del jinete, entre ellas el uso de cascos y de chalecos para evitar consecuencias graves tras este tipo de caídas. La incorporación de estas medidas en la indumentaria no serían las únicas. Los organizadores evalúan también sumar controles de alcoholemia para los jinetes y controles antidóping para los animales.



Durán considera que el tema va a ser eje de debate entre los jinetes que digan presente en el Anfiteatro José Hernández y es consciente de que encontrará oposición de parte de los competidores: “Es tal la resistencia y el valor que tienen los jinetes, que no va a ser un tema fácil de imponer, aunque es algo que se utiliza en países de la región como en Chile donde ya hemos visto que lograron sumar el uso de casco en las competencias de doma”, contó la dirigente.



La jornada de hoy será de luto por Cossutta, quien representaba a Catamarca y era padre de un niño de 9 años. Por tal motivo solo habrá espectáculos musicales en una grilla que cuenta con los show de Damián Córdoba y Sergio Galleguillo como números centrales.

