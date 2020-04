Puerto Libertad: "Los casi 100 asociados de la Cooperativa seguimos trabajando sin pausas"

Viernes 24 de abril de 2020 | 13:00hs.





“Nuestra rutina diaria no cambió en cuanto al trabajo diario y la producción; sí para trasladarnos a comprar insumos y para comercializar nuestros productos. También al igual que quienes viven en el pueblo, sufrimos las restricciones para el traslado y el estudio de los chicos, que también está en receso obligatorio. En nuestro caso, somos nueve en la familia; yo, mi señora y siete hijos, cinco en primaria y secundaria, más dos que estaban empezando la facultad, y que tuvieron que regresar apenas iniciado el año lectivo", dijo Vázquez.





Además destacó que lo importante es que, "los casi 100 asociados de la Cooperativa provenientes de Nueva Libertad, San Cayetano y San Isidro Labrador, seguimos trabajando sin pausas la tierra, rezando para que esta triste situación pase y volvamos a la normalidad. Sabemos que mucha gente la está pasando mal, que no es nuestro caso porque producimos lo principal que es el alimento. En este sentido, la cooperativa provee de manera solidaria a los vecinos del centro urbano, con productos de la chacra. Hemos llevado un par de veces al pueblo a los más carecientes, pero nos cuesta la logística del traslado. No obstante no son pocos los vecinos, que se trasladan los pocos kilómetros (3 aproximadamente) hasta acá, a llevarse lo que le proveemos”, concluyó el productor rural y cooperativista.

La cuarentena obligatoria en las chacras es parecida a la padecida por los habitantes de los centros urbanos, no obstante, tiene otros matices. A esto se refirió Eduardo Vázquez, agricultor y presidente de la Cooperativa de Trabajo Parajes Unidos.