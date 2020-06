Puerto Esperanza endurecerá los controles luego de confirmar el primer positivo de Covid-19

Miércoles 24 de junio de 2020 | 23:00hs.





El Comité de Emergencia Sanitaria de Puerto Esperanza recibió esta tarde la confirmación del primer positivo en esa localidad e inmediatamente se puso a trabajar para apoyar el trabajo de Salud Pública y detectar los casos de cercanía y el nexo epidemiológico del paciente de 59 años que se encuentra internado en Puerto Iguazú.





Además de ser positivo de Covid-19, el paciente es considerado de riesgo por la comorbilidades ya que tiene EPOC, HTA, ACV Secuelar- Isquemia cerebelosa- Regular estado general.





Según el parte del Ministerio de Salud se encuentra "cumpliendo con esquema terapéutico bajo medidas de bioseguridad. Internado en Puerto Iguazú".













La palabra del intendente



“Es una noticia que no queríamos que suceda pero sucedió. Salud Pública de la provincia confirmó el primer caso en Puerto Esperanza, y justamente estábamos reunidos por ese caso. Lo que se resolvió es endurecer los controles. Algunos vecinos no acatan los controles y piensan que se puede salir a jugar al fútbol, al vóley, ir a la cancha de aviación y hay que ser claro que no puede volver a pasar lo que pasó el domingo que se descontroló todo”, reconoció el intendente.





“A partir de ahora va a actuar la policía, vamos a reforzar los controles en los comercios. Sabemos que se hizo un esfuerzo de parte de los vecinos, pero algunos creen que ya terminó la pandemia y no es así. Tenemos que redoblar los esfuerzos para que no siga avanzando el Covid en nuestra comunidad. Pero no solo la policía, la gendarmería, sino todos los vecinos tienen que cuidarse y cuidarnos entre todos, tenemos que tomar conciencia que a cualquiera nos puede pasar”, agregó.





“Nosotros lo que le pedimos a los vecinos que tomen conciencia. El señor esta internado en Puerto Iguazú, estuvo hace 12 días en Puerto Esperanza, de acá le llevaron a Puerto Iguazú. Todos los que estuvieron en contacto con el señor están aislado cumpliendo la cuarentena y son monitoriados, se le va a tomar muestra, pero lo que le pedimos a los vecinos es tomar conciencia, acá no pasa por el intendente, por los concejales, acá pasa por cuidarnos entre todos”, resaltó.





“No es momento de fiesta, no es momento de jugar al fútbol es momento de quedarse en la casa, porque el panorama es muy complicado. Pedimos conciencia social y hay que cuidarnos entre todos”, finalizó

Según informó el Hospital Nivel 1 de Puerto Esperanza, el paciente que dio positivo “concurrió el día 12/06/20 al Hospital, traído por 3 oficiales de la policía y ese mismo día fue retirado por sus familiares quienes concurrieron desde la ciudad de Iguazú con el objetivo de llevarlo ya que el señor presentaba dificultad para la adherencia a los diversos tratamientos que llevaba adelante. Sin antecedentes epidemiológicos de haber viajado a otros países u otras provincias así como tampoco de hospedar familiares o amigos que hayan regresado de provincias consideradas de riesgo tales como Buenos Aires, Córdoba, Chaco, etc”.











Desde el hospital solicitaron “cuidarse, no lleven las manos a la cara, usen barbijo, lávense las manos y mantengan la distancia. No reuniones multitudinarias. Respeten los protocolos realizados para las salidas de esparcimiento. Hagan viral el cuidado y el respeto por la salud, contagiémonos de prevención”.

El intendente de Puerto Esperanza Alfredo Gruber confirmó esta noche que Puerto Esperanza endurecerá los controles para evitar la propagación del coronavirus en su localidad.El parte destacó que “a partir de las notificaciones oficiales provenientes del equipo de Salud Pública el día 19/06/20 se resolvió aislar preventivamente en sus domicilios a los oficiales de la policía que lo trasladaron y a todos aquellos contactos estrechos de estos. Así como también monitoreo diario de la zona y otros vecinos que se encuentran dentro del radio de alcance del domicilio del paciente. No observándose hasta la fecha ninguna situación que pueda asumirse como desencadenante de los hechos descritos anteriormente”.