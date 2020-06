Paciente de Iguazú podría ser donante de plasma

Sábado 20 de junio de 2020 | 13:40hs.

Misiones es una de las nueves provincias del país en comenzar a colectar plasma de convalecientes del Covid-19, ya cuenta con un donante y en la mañana de este sábado Luis Franco, otro paciente recuperado, fue citado para tomar conocimiento del proceso y accedió a donar, es por ello que, el Banco de Sangre, tejidos y biológico, procedió a tomar una muestra para realizar el análisis correspondiente, en el marco de la Jornada de Donación Voluntaria de Sangre que se lleva adelante en la ciudad de las Cataratas.La donación de plasma de convalecientes de Covid-19 es una tarea en coordinación con la Dirección de Sangre y Medicina Transfusional del Ministerio de Salud de la Nación y el Banco de Sangre, tejidos y biológico del Ministerio de Salud de Misiones quienes llevan adelante el procedimiento de colecta que consiste en convocar al paciente recuperado para explicar en qué consiste y consultar si quiere donar ya que el procedimiento es voluntario como cualquier donación de sangre.En caso de que el paciente recuperado acceda, se toma una muestra que es sometida a un hemograma, al estudio de grupo y factor y a un test de detección de anticuerpos IgM (inmunoglobulina M) y/o IgG (inmunoglobulina G), son pruebas serológicas que detectan anticuerpos presentes en la sangre cuando el organismo está respondiendo o respondió a una infección específica, como Covid-19. Luego de los resultados que tardan aproximadamente una semana, si el paciente es apto para la donación, se realiza la extracción.“Hace un par de semanas me llamaron y me preguntaron sobre la posibilidad de donar, le dije que sí. Me citaron hoy, el director del Banco de Sangre me explicó el procedimiento por lo que accedí, firmé los papeles y me tomaron la muestra, ahora hay que esperar para saber si estoy apto para donar”, indicó Luis Franco.Por su parte Joaquín Suarez Romanazzi director del Banco de Sangre, tejidos y biológico indicó que el paciente recuperado de Iguazú inició el proceso de donación, pero está sujeto a los análisis de las pruebas como cualquier donación de sangre, si no presenta ningún tipo de patología se transformaría en un donante de plasma.