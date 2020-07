Obereña denunció que su ex secuestró a su hija de 8 años

Encuentro frustrado

En diálogo con este diario, la mujer lamentó el trato que habría tenido por parte de las autoridades de Gendarmería Nacional. Incluso trató de radicar una denuncia ante el Escuadrón 9 Oberá, pero no la recepcionaron. “Me dijeron que no me pueden tomar la denuncia porque según ellos no hay violencia, que es sólo es un conflicto familiar, siendo que el padre literalmente secuestró a mi hija. Aporté todas las pruebas, pero Gendarmería me cerró las puertas en la cara”, lamentó. En tanto, aseguró que su hija siempre vivió con ella, mientras que el progenitor la veía dos veces por año “porque decía que no podía verla más seguido por el trabajo. Y ahora, de golpe, se la llevó con él y no le deja hablar conmigo”. Desesperada por reencontrarse con su niña, el jueves Grispín De Lima viajó a la localidad de Andresito y se presentó en la comisaría local, donde citó al gendarme, que llegó con la menor. “Nos vimos un ratito en la comisaría, pero no pude estar sola con mi hija. Ella estaba con miedo, como forzada y contenida. Empezó a lagrimear y el padre me dijo que se pone nerviosa por culpa mía, siendo que él no la dejó que me hable tranquila. No le deseo a nadie lo que estoy pasando”, reflexionó abatida.