Apuntan a capacitar para prevenir daños en Eldorado | El Territorio

miércoles 03 de julio de 2024 | 6:04hs.

Daniel Dos Santos, secretario de la Producción del municipio, indicó que las heladas no afectaron tanto a las producciones locales.

“En realidad no hubo una gran consecuencia en los cultivos. Estuve hablando con distintos productores y ellos me expresaban que las heladas fueron muy localizadas, y en general en zonas donde no tenían los cultivos, por lo que la producción no se ve muy afectada”, manifestó.

“Pero antes de eso les recomendábamos a los productores que no hicieran cultivos anuales, como es el caso del maíz, porque habíamos estado averiguando y los pronósticos nos indicaban que durante julio y parte de agosto habría heladas más fuertes. Y ahí sí que iba a complicar”.

“Por ejemplo, el maíz tiene tres ciclos de cultivo. El primero de ellos, que es conocido como San Juan, porque se siembra en esos días, es el cultivo que da la primicia de choclo para fines de agosto y septiembre, y esas heladas que se esperan iban a afectar mucho las plantaciones. Por eso les recomendábamos que atrasaran la siembra hasta el segundo ciclo, ya que probablemente invirtieran y perdieran la cosecha. Muchos hicieron caso y eso va a llevar que en agosto y septiembre no haya mucha producción”, agregó.

Desde hace varios años muchos productores comenzaron a hacer producción bajo cubierta y esos cultivos prácticamente no sufrieron daños . “En los cultivos de hoja, como ser lechuga, los productores suelen hacerlos bajo cubierta y las heladas no los afectaron. Pero esperamos las heladas más importantes para el resto de julio y parte de agosto”, aclaró Dos Santos.

Y añadió: “Uno de los problemas que tenemos es que muchos productores se siguen comportando con los conocimientos que crecieron, con el mismo tipo de siembra, en los mismos períodos, y todo eso cambió mucho en los últimos años, no sólo en cuanto a los ciclos del clima sino también en la tecnología que se aplica. Por eso queremos hacer hincapié en la capacitación de los productores”.