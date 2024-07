Preparación previa de los colonos | El Territorio

miércoles 03 de julio de 2024 | 6:04hs.

El frío intenso empezó a sentirse en la provincia la semana pasada, con temperaturas mínimas que oscilaban los 5° a 7° por lo que se comenzó a prever la llegada de heladas. Por tal motivo, diversos productores empezaron a cubrir sus plantaciones y alimentaron a sus animales, con el fin de no perder cosecha y que las vacas, toros, entre otros tengan pastura.

En este marco, Alfredo Strieder, en Puerto Leoni, hizo hincapié en que empezó a resguardar las plantaciones la semana pasada.

En referencia a la mandioca, el leonese expuso: “Las ramas de mandioca si o si hay que tapar, si eso no se hace, entre la helada y después cuando sale el sol lo termina de afectar y se pierde lo que se plantó”, dijo. A su vez añadió que se trata de guardar la semilla antes de las heladas; si no, no se contará con material para plantar más adelante: “Hay que cubrir bien las semillas, para utilizar aproximadamente en el mes de agosto”.

Agregó que para acarrear pastura utilizó su tractor y de esa manera dio de comer a los animales que tiene.

Por otra parte, Nelson Gertel en Jardín América comentó que tiene paños antihelada para colocar en sus plantaciones y dijo que lo que más hay que cuidar son las verduras ya que son las más vulnerables en esta época del año.

“Si hela fuerte no queda casi nada, siempre hay que tener una inversión en estos casos antes que llegue el frío intenso y después hay que cosechar algo de verduras”, explicó. En referencia a los animales, dijo que tuvo que comprar alimentos ya que tras las heladas fuertes no se cuenta con pasto durante varios días.