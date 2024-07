Adolescentes forman espacio orientado a la prevención en Oberá | El Territorio

Se creó el primer Consejo de Adolescentes del NEA en Oberá

miércoles 03 de julio de 2024 | 6:06hs.

El Consejo está integrado por jóvenes de distintas instituciones de la localidad. Foto: prensa municipalidad de oberá

Hace unos días se creó en Oberá el primer Consejo Consultivo de Adolescentes de toda la región NEA. La iniciativa representa un hito en la participación activa de los jóvenes, destinado a dar voz y protagonismo a adolescentes de entre 13 y 20 años.

El objetivo principal es proporcionar un espacio institucional donde los jóvenes puedan expresar sus opiniones, influir en políticas públicas y abordar temas cruciales como la prevención del suicidio, el bullying, la educación ambiental y sexual, así como fomentar la participación ciudadana y el deporte.

En diálogo con El Territorio, el presidente del Consejo, Jorge Gabriel Schweikofski, contó que desde hace tiempo venían trabajando en esta iniciativa. “Vimos que en Oberá era necesario que los chicos entiendan sobre las políticas públicas y sobre cómo funciona el municipio. También vimos la necesidad llevar diferentes charlas de orientaciones, de prevenciones, y con la ayuda de Francisco Kempski y del intendente, pudimos organizar el jueves pasado la nueva comisión del Consejo Consultivo Juvenil”.

Asimismo, detalló que la idea surgió desde la comuna para darle un espacio a los chicos. Schweikofski ya había estado al frente de la Asociación de Centros de Estudiantes de Oberá (Acedo) y notó que los chicos necesitaban un lugar donde no solo sean estudiantes sino participen activamente.

El consejo

El Consejo está compuesto por jóvenes representantes de diversos barrios, miembros de comisiones vecinales, iglesias y espacios juveniles, garantizando así una representación amplia y diversa de la juventud obereña.

“Estamos sumando a chicos de los diferentes barrios y nuestras primeras propuestas son llevar a los diferentes barrios charlas de prevención de adicciones y charlas motivacionales sobre trabajo. También queremos comentar sobre cómo trabaja el municipio, porque uno siempre quiere organizar un proyecto y se queda con la idea de que no va a poder y esta es una herramienta para que los chicos sepan qué hacer, a quiénes acudir para poder hacer un evento o organizar algún deporte o algo que están viendo que hace falta en los diferentes barrios”, explicó el joven.

Además de ser un foro para la expresión de inquietudes y propuestas, el Consejo de Adolescentes se propone como un espacio de formación y capacitación para que los jóvenes adquieran habilidades necesarias para su desarrollo personal y su integración en la sociedad en constante cambio.

“A veces los chicos querían hacer una batalla de freestyle, un torneo de futsal o de vóley, y así querían hacer varios eventos pequeños pero con temáticas que a la mayoría de los jóvenes les interesa. Lo que les preocupaba es que no sabían qué hacer o cómo solicitar permisos ante la Municipalidad”, hizo hincapié el joven referente.

En esa línea, añadió que la mayoría de los adolescentes cree que el trabajo legislativo sólo involucra a adultos o adultos mayores y la idea es desmitificar eso y educarlos sobre cómo hacer un proyecto. “Nosotros les vamos a guiar con quienes tienen que hablar para que sea un éxito su evento o su proyecto. Queremos sumar además charlas sobre suicidio, adicciones y bullying porque fueron temáticas que se hablaron en las reuniones que tuvimos”.

Charlas

En ese marco agregó que trabajarán en conjunto con la municipalidad que les proporcionará profesionales para las charlas y los eventos que planean llevar adelante. “Por lo que estuvimos hablando en nuestras reuniones, nos preocupa el hecho de que los chicos no saben bien cómo funciona la municipalidad, siempre dicen que no presentan alguna petición porque creen que no se les dará importancia”, indicó el presidente del Consejo.

La conformación de este espacio engloba a las preocupaciones y planteos de chicos de distintos barrios que fueron dando forma a las principales temáticas que buscan tratar. Antes de la creación del espacio, se hicieron distintas reuniones para ver qué temas les interesaba a los jóvenes. De esta manera, el Consejo Consultivo de Adolescentes promueve la participación juvenil efectiva y un modelo a seguir en la región, facilitando el diálogo intergeneracional y fortaleciendo el tejido social a través del compromiso activo de la juventud en la construcción de su propio futuro.

“El tema de las adicciones es algo muy vigente, algunos chicos plantearon que esta problemática que existe en su barrio dependería del lugar, pero con las diferentes comisiones vecinales organizamos estrategias para que disminuyan. Vimos que mermó el consumo en barrios que llevamos propuestas deportivas y talleres”, dijo Schweikofski.

En cuanto a la importancia de los emocional en la vida diaria de los adolescentes, el joven expuso que cuanto más apoyado estén los chicos por su entorno familiar y de amigos, mejor estará. “Tener respaldo y contención es muy importante e influye mucho en la toma de decisiones. Nuestro grupo está abierto a todos los jóvenes que quieran participar pueden ser miembros de iglesias, de los barrios, estudiantes, trabajadores y todos los que quieran aportar alguna idea”.

Y cerró: “Esto es un paso importante porque el año pasado mientras estaba en Acedo, venían chicos con proyectos que nosotros no podíamos tomar, porque si bien era una asociación estudiantil, había chicos que no iban al colegio así que le pasábamos a la municipalidad. Agradecemos al director de Juventud, al intendente y a todos los que nos estuvieron apoyando para hacer el proyecto. Ahora que ya se concretó estamos a full trabajando”.

