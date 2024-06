Habilitan pago online de facturas en servicio de agua | El Territorio

sábado 29 de junio de 2024 | 6:04hs.

Luego de varias solicitudes por parte de los usuarios, que deben retirar la factura en las oficinas del Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (Imas) de manera presencial para poder realizar el pago del servicio, el Instituto implementó la posibilidad de abonar a través del sitio web institucional desde este viernes.



Si bien hubo descontento en razón de que los usuarios debieron pagar sin conocer el detalle del consumo debido que no se puede acceder a través de la web al detalle del consumo.



Vía más eficaz

A través de un comunicado del Imas, se anunció que “los usuarios del servicio prestado en San Pedro y Puerto Iguazú podrán pagar las facturas mensuales vía online a través del click de pago del Banco Macro”.



Luego, destacan que “la nueva alternativa está disponible en la página web del organismo: www.imas.misiones.gob.ar accediendo a la opción ‘pago de facturas’ en el menú principal del sitio”. De este modo, aseguraron que “con esta medida se busca facilitar trámites mediante usos más rápidos, fáciles y seguros acorde con la gestión de políticas comerciales y de atención al público”. Se trata de una vía más eficaz para traccionar el pago.



En este sentido, explican que para realizar el pago se debe ingresar al sitio web citado, y en el menú principal figura la opción ‘pagar factura’. Al ingresar se observan dos opciones, a seleccionar, San Pedro o Puerto Iguazú, y una vez determinado la página solicitará el número de conexión que figura en la factura a nombre del titular del servicio. Al ingresar la página se redirecciona a un link de pago con diferentes opciones.



Si bien el nuevo servicio que implementa la empresa facilita el pago de la factura aún no permite el acceso al usuario de la factura virtual donde detalla los consumos y demás datos necesarios. Desde la empresa no especificaron si en algún momento implementarán dicha factura.