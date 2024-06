Comenzó proceso de reactivación de infraestructura pública en Misiones | El Territorio

Se pondrá en marcha la maquinaria con seis obras clave, a medida que se completen tanto los trámites administrativos como la actualización de los costos

sábado 29 de junio de 2024 | 6:05hs.

Desde julio se dará continuidad en Misiones a diversas obras que estaban paralizadas por decisión de la Nación.

A medida que se completen los trámites administrativos, en el séptimo mes del año, comenzarán a ponerse en marcha en Misiones las maquinarias viales tras casi diez meses de estar paralizadas. De esta manera, comenzó el proceso de reactivación de la infraestructura pública en la provincia. Ello se empieza a concretar tras las gestiones y los acuerdos firmados el martes 18, entre el gobernador Hugo Passalacqua y el jefe del Gabinete Guillermo Francos. Esa rúbrica concretada en Buenos Aires contenía tres anexos, recordó el presidente de Vialidad Provincial, Sebastián Macias para detallar las obras que darán reinicio al movimiento de máquinas y hombres desde los primeros días del mes de julio. Recordó que en el anexo uno quedaron contempladas las obras que se transfieren a la provincia. En el anexo dos, las que serán financiadas por la Nación y en el tercer anexo “serán otras obras a ser evaluadas si se transfieren a la Provincia o serán financiadas por la Nación”, añadió Macias.



Las obras contenidas en el anexo dos, firmado por Passalacqua y Francos, serán las que darán inicio a las grandes obras financiadas por la Nación.



De acuerdo a lo detallado por Macias, se trata de la autovía de la ruta nacional 105, la travesía urbana de Roca, la continuidad de la travesía urbana de Posadas, la finalización de la travesía de acceso a Puerto Rico y obras sobre rutas provinciales como el último tramo de la pavimentación de la ruta provincial 2 y la conclusión del puente sobre el arroyo Pindaytí. “Queda por definirse la repavimentación de la ruta 17 que es una obra que lleva mucha inversión y está en evaluación la continuidad del financiamiento”.



De acuerdo al titular de Vialidad provincial, “con este paquete de obras gestionado por el gobernador Passalacqua ante el gobierno nacional de pasar de cero arrancarán con seis obras importantes en Misiones”. Por ello destacó como “una gran noticia, porque son obras que hace diez meses estaban neutralizadas. La continuidad es sumamente gratificante. Este financiamiento conlleva a trabajar fuertemente en la readecuación de precios de cada uno de estos contratos porque sabemos que, de una manera u otra, por el tiempo que pasó hizo que la inflación en cada uno de estos ítems influyera de manera muy preocupante porque quedaron desfasados estos valores”, afirmó en referencia a los números actuales.



Como indicó oportunamente este medio, los fondos serán transferidos desde Nación a las empresas, como se venía concretando. Macias recordó que están quedando deudas de meses pasados de obras ejecutadas y certificadas.



Añadió que “ahora se vuelve a restablecer de manera ordenada, transparente, cada una de estas obras y pensando en la continuidad”, esto último para recordar que las empresas, necesitan de una previsión de meses para mover sus máquinas y dar continuidad a las obras de ser posible hasta la finalización.



“Es importante hacerlo de manera ordenada, transparente, generando ese clima de confianza para que todas estas obras que están en un grado muy avanzado puedan ser finalizadas”, afirmó.



Las obras provinciales

En cuanto a las obras viales encaradas por Vialidad Provincial, Macias indicó que se vino trabajando hasta ahora. “Si bien mermaron algunas obras, no llegaron a cortarse y se pudieron concretar con fondos provinciales”.



Allí citó programas provinciales como Cien Puentes que también se están construyendo cuatro pasos simultáneos, más demarcación con programa de sendas peatonales y demarcación urbana. “En los 78 municipios venimos llevando un plan de mantenimiento de nuestras rutas y le estamos dando prioridad a las vías pavimentadas y un trabajo intensivo de mantenimiento de caminos terrados que demanda más de 20 frentes de trabajos en las colonias”. Sobre esto último afirmó que es para sacar la producción en la provincia y que junto a los municipios se están atendiendo también prioridades como los caminos vecinales.



Industrias ligadas al sector

Sebastián Torres, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) Seccional Misiones, recordó a El Territorio que “Misiones no estuvo ajeno a la repercusión nacional con el parate de la obra pública. El año pasado contábamos con más de 9.000 puestos de trabajo y hoy estamos con 5.200 aproximadamente”.



Acotó que “cada empleo directo perdido tenemos uno indirecto. No sólo las constructoras sufrimos la paralización de la obra pública, tenemos más de 140 industrias que acompañan a la industria de la construcción”.



A su vez acotó que “las empresas constructoras en Misiones son bastante ordenadas y nos preparamos para tener un primer semestre prácticamente inactivo”. No obstante, indicó desconocer caso de alguna empresa que se vio obligada a declararse en crisis.



A su vez resaltó que la apertura que tiene el gobierno de la provincia para abordar la situación del sector. “Tanto la Cámara como representantes de empresas, contamos con un diálogo muy cercano con dirigentes del rubro en la provincia, lo cual hoy en día ya se están acelerando los ritmos de trabajo en obras provinciales, las cuales no sufrieron el parate gracias a la provincia”, sostuvo Torres.



Destacó que “se están empezando a reactivar obras que estaban totalmente paradas. El segundo semestre, lo vemos bastante positivo con un arranque de obras moderado y con una línea en ascenso”. Torres concluyó que “las empresas venimos teniendo diálogo juntos con la provincia para la reactivación de obras prioritarias”.

Camarco analizó la gravedad del sector en el país

La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) realizó esta semana su evento emblema, la 69ª Convención Anual. El presidente de Camarco, Gustavo Weiss, en la apertura planteó que ”el sector atraviesa una gravísima situación económica, producto de la paralización total, salvo alguna excepción, de la obra pública nacional que ha afectado severamente el empleo y ha puesto en peligro la continuidad misma de las empresas”.



El directivo agregó que hay “una caída de 100.000 puestos de trabajo directos”, para afirmar además que “cada puesto directo genera uno indirecto, por lo que hay en riesgo un número importante de puestos de trabajos” y remarcó que “existen alrededor de 3500 obras públicas nacionales paralizadas, muchas no han recibido ningún pago desde noviembre pasado y no tienen perspectiva de solución a los aspectos contractuales pendientes ni acerca de un eventual reinicio”, detalló.