Con reclamos por más derechos, se realizó la marcha LGBT en Posadas | El Territorio

Con pancartas, carteles y cánticos, distintos grupos marcharon por el orgullo hasta la plaza 9 de Julio. Reclaman el incumplimiento de la ley laboral de cupo travesti trans

sábado 29 de junio de 2024 | 6:04hs.

Decenas de personas marcharon por la calle Junín de Posadas. Foto: Silvana Dos Santos

El Día Internacional del Orgullo LGBT+ -siglas que agrupan a lesbianas, gays, bisexuales, trans y otras identidades- se conmemora cada 28 de junio con el fin de celebrar las diferentes identidades de género y orientaciones sexuales en el mundo.



En Posadas se realizó una concentración en el mástil de la avenida Mitre desde las 16 de ayer y luego, con pancartas, carteles y cánticos, distintos grupos marcharon por el orgullo hasta la plaza 9 de Julio.



La jornada buscó promover la tolerancia y acabar con los prejuicios, discriminación y marginación que sufren millones de personas que pertenecen a este diverso colectivo.



En diálogo con El Territorio, uno de los organizadores de la marcha, Roema Bareiro, explicó que la fecha es conocida por conmemorar el orgullo gay, pero actualmente ya se habla de otras identidades y orientaciones sexuales.



“Este día recuerda a los disturbios de Stonewall porque a partir de eso se reconoce la fecha como tal, pero también reivindicando la historia argentina que hace muchos años las organizaciones salieron a reclamar por la visibilización de un grupo que no tenía derechos, era perseguido, discriminado y violentado sistemáticamente”, hizo hincapié.



Según resaltó, actualmente aún existen esas situaciones pese a todos los marcos legales que se crearon. “Hoy marchamos más que nada en este contexto nacional con la nueva presidencia, que desde la campaña viene a ratificar la eliminación de políticas públicas a favor de nuestra comunidad. Y no solamente de la nuestra, sino de las mujeres y de todas las personas que son reconocidas como grupos vulnerables”.



En esa línea, mencionó que los convoca su historia y su comunidad como tal. El objetivo es visibilizar la situación ante el estado nacional, interpelando al gobierno provincial que acompañe la lucha.



Más de nueve organizaciones colectivas participaron buscando que se haga una implementación efectiva de políticas públicas que están instituidas en marcos normativos como la ley de identidad de género y la ley del cupo laboral travesti trans.



Además, piden la inclusión laboral de personas no binarias o de las personas VIH positivas, la implementación efectiva de la ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo y la educación sexual integral con perspectiva de diversidad. La concentración fue a las 16 en el mástil de Mitre y Uruguay. Foto: Marcos Isaac

“Hay que recordar por sobre todo los crímenes de odio y los asesinatos que han sucedido acá en nuestra provincia como el de Evelyn Rojas. Un caso emblemático que este año se eliminó la figura de travesticidio que en el 2022 habíamos conseguido por primera vez”, sostuvo Bareiro recordando otros casos de crímenes de odio que ocurrieron en los últimos tiempos.



En sintonía, agregó que en el contexto del día internacional hay que ver todo lo que esta pasando en Europa, donde ganan las elecciones los grupos de ultraderecha. “Estos reivindican el concepto de nacionalismo y la familia tradicional. Hay todo un panorama global, nacional y local que nos viene a invitar a salir a la calle, visibilizar nuestra causa e interpelar al Estado nacional, provincial y municipal para que empiecen a acompañar”, indicó Bareiro.



Y agregó: “Tienen que escucharnos y construir en conjunto políticas públicas porque hay un claro mensaje que decimos como comunidad y pasa también dentro del movimiento feminista. Los protagonistas tenemos que estar ahí en las mesas, en los espacios de debate y de conciliación para mejorar políticas públicas, crear nuevas y también adjudicar presupuesto para que se implementen esas políticas públicas”.



Asimismo, detalló que la marcha también busca reivindicar el caso de muchas personas despedidas sin justificación alguna y que son parte de la comunidad LGBT+. Se trataba de un elemento y un recurso humano clave para implementar políticas públicas. En la provincia de Misiones existe la adhesión a las leyes nacionales como la del matrimonio igualitario, a la ley de identidad de género, pero Misiones aún no está adherida a la ley nacional de cupo laboral travesti trans.



“Todo lo que se ha logrado acá son en los organismos nacionales y en algunos organismos municipales o provinciales bajo una forma precarizada. No estamos instituidos dentro de lo que plantea la ley de cupo que determina la capacidad a construir y el acompañamiento de esa capacidad profesional. No tenemos todavía una ley antidiscriminatoria ni a nivel nacional ni provincial que hable específicamente de la no discriminación a nuestra comunidad y por ende, las sanciones correspondientes que tengan que ver con las cuestiones de violencia”.



En ese contexto, señaló que desde fines del año pasado están aumentando cada vez más los crímenes de odio porque también se vienen fomentando los discursos de odio. “En relación a esto, tenemos un presidente que habla explícitamente en contra de nuestros derechos o lo hace bajo un discurso de doble sentido. Entonces me parece que en la provincia falta crear leyes provinciales en todos los sentidos ya sea en trabajo y educación como en salud y en cultura”, concluyó.