La fundación Inténtalo de Nuevo junta donaciones para merenderos | El Territorio

Necesitan alimentos básicos que son destinados a familias carenciadas y leche para seguir sirviendo la merienda a unos 750 niños de distintos barrios de Posadas. Cómo colaborar

domingo 23 de junio de 2024 | 6:04hs.

Los Patitos, Itaembé Guazú, La Cantera y Néstor Kirchner son algunos de los barrios a los que ayudan.

La fundación Inténtalo de Nuevo ayuda a niños en situación de vulnerabilidad con meriendas, asistencia social y actividades. Necesitan donaciones de alimentos básicos para colaborar con familias carenciadas y leche para seguir sirviendo la merienda a unos 750 niños de distintos barrios de Posadas.



En diálogo con El Territorio, la integrante de la fundación Gloria Kotowski contó que su trabajo comenzó cuando tuvieron que ayudar a un pequeño grupo de chicos carenciados y luego la tarea se fue extendiendo a más barrios y familias.



“Colaboramos con ropas, meriendas, se les atiende en casos de pediculosis, algunas heridas y también cuando surge una necesidad de asistencia social, se les vincula con asistencia social. El trabajo fue creciendo y ayudamos a unos diez barrios que contemplan a unos 750 niños”.



Cada mes juntan a todos los chicos en la congregación de la que forma parte la fundación para hacer un agasajo. Hacen en dos jornadas porque son muchos chicos que tienen que venir con un colectivo alquilado por la organización sin fines de lucro.



“Se hace como una fiesta y ahí se les brinda también asistencia. El evento es similar a lo que es el Día del Niño con juegos y merienda. Por otra parte, muchas veces en las inundaciones se les asiste con ropas, abrigos, frazadas y otros elementos”.



Precisamente, los barrios en donde funcionan los merenderos son: Los Patitos 1 y 2, barrio Garupá, Manantial, Libertad, Itaembé Guazú, La Cantera y otros. Los productos que más necesitan son leche, azúcar y cacao para poder seguir sirviendo la merienda. También se puede colaborar con alimentos no perecederos que son donados a algunas familias en situaciones más vulnerables.



“Ayudamos únicamente a los que más necesitan porque no tenemos fondos y tampoco recibimos ayuda externa de políticos o empresarios. Los que quieran donar pueden contactarse por Instagram ‘@fundaciónintentalodenuevo’ o al celular 376-4173613”, sostuvo Kotowski.



Asimismo, la referente detalló que en cada encuentro notan la necesidad espiritual de las personas y la gran cantidad de padres que están en algún consumo problemático.



“Hay situaciones extremas en donde se quedan los niños, entonces se quedan muy agradecidos con lo que hacemos. A veces no piden nada, ningún regalo para Navidad, sólo nos dicen que les gustaría que su padre deje de tomar. El día que llegamos ellos están siempre expectantes para ver qué vamos a hacer. Toda ayuda es bienvenida para que sigamos ayudando”, finalizó Kotowski.