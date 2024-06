Registran baja notable de nuevos contribuyentes comparado al 2023 | El Territorio

Debido al contexto nacional, hubo cierre de negocios y se achicaron gastos. Desde la Cámara de Comercio e Industria de Posadas avizoran un mejor segundo semestre

sábado 22 de junio de 2024 | 6:04hs.

Aseguran que los nuevos socios se adhieren para participar de los eventos como el Reventón. Foto: Matias Peralta

El coordinador de la Oficina de Datos de la Municipalidad, Alejandro Glinka, explicó que si bien hay nuevos contribuyentes y menos bajas de actividad en el acumulado de este año, a comparación del 2023 hay una merma considerable debido a la situación actual que atraviesa el país. “Durante este año sigue la tendencia de un mayor número de altas a bajas, algo que sucedía el año pasado. Tenemos un acumulado de enero a mayo de 393 nuevos contribuyentes y se dieron de baja 196 en el mismo período”, explicó. Luego manifestó que con respecto al año pasado, la cantidad de nuevos contribuyentes cayó de enero a mayo -el total en ese período ascendía a 520-, lo que implica una baja del 25%. Aclaró que los datos son de los negocios de toda la ciudad de Posadas.



“La coyuntura nacional no deja de propiciar un concepto receptivo de la actividad económica. Hay menos trámites, pero también están los que renuevan su habilitación. Hay comercios que se achican gastos, que consideran variables o prescindibles por lo menos en un corto plazo a fin de poder visualizar si la situación mejora”.



En la misma línea, desde la Cámara de Comercio e Industria de Posadas asienten fluctuaciones. Carlos Amores, en diálogo con El Territorio, detalló que hubo un descenso en las ventas de todos los sectores los primeros tres meses del año. Mientras que en abril se detectó un repunte que luego en mayo nuevamente decayó, en referencia a las semanas en las que hubo paro por el conflicto salarial de los trabajadores estatales.



Datos de la Municipalidad

Según datos de la Dirección de Comercio de la Municipalidad de Posadas, en mayo de 2024 se dieron de alta 85 nuevos contribuyentes en la ciudad. Entre ellos, los rubros de trabajo más declarados incluyen venta al por menor (43,5%), servicios de transporte (8,2%) y restaurantes, bares, heladerías, cafés y pubs (7,1%). En ese período se entregaron 37 certificados de cese de actividad. Cabe mencionar que en este marco, los rubros con más habilitaciones municipales fueron venta al por menor de indumentaria y despensas (49,1%), seguido de restaurantes, bares, heladerías, cafés y pubs (14,0%).



En este caso, desde la Municipalidad aclaran que el rubro de ventas al por menor es el que más certificados de nuevos contribuyentes representa (37,8%). Seguidamente, se encuentran los servicios de transporte (16,2%) y en tercer lugar aparecen las actividades relacionadas a restaurantes, bares, heladerías, cafés y pubs (13,5%). El rubro ventas al por menor de indumentaria, con más habilitaciones. Foto: Matías Isaac

De esta manera, en mayo de 2024 la cantidad de contribuyentes en el municipio experimentó un crecimiento neto de 48 personas físicas y o jurídicas.



En la misma línea, explican que la información sobre nuevos contribuyentes no debe confundirse con los certificados de habilitación tramitados (especialmente al referirse a certificados de altas comerciales), debido a que un mismo contribuyente puede realizar varios trámites, por diversos motivos: posee más de un negocio o local comercial, obtuvo un certificado de habilitación provisorio, entre otros.



Los asociados

Por otro lado, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas brindó un panorama sobre la situación actual de los negocios en la capital provincial.



El empresario indicó que la Cámara a finales del año pasado llegó a tener más de 1.200 socios, situación que se modificó a finales del 2023 y principio de este 2024 con una inflación que llevó por delante los sueldos y en la que también muchos negocios cerraron y otros comercios debieron achicar sus gastos, lo que implica ajuste en el personal, alquiler de local u otros. “A principios de este año tuvimos una caída de socios entre el 15% y 20%, descendimos a 850 socios dentro de la Cámara. Después volvimos a tener paulatinamente la cantidad que manejamos desde hace unos meses y en abril hubo un repunte del 5%. Actualmente tenemos alrededor de 1.050 socios. Estamos en un 90% a comparación del año anterior”, apuntó Amores.



Luego, el presidente de la Cámara de Comercio posadeña explicó que “son números que no se reflejan en comercios porque un socio puede tener varios negocios en distintos rubros”.



Al ser consultado por el rubro que más preponderó en estas aperturas de comercios, explicó que “si bien en algunos casos no son comercios nuevos sino que ya existían se asocian para formar parte de los eventos como el Reventón por ejemplo”.



“Los comercios ante la competitividad que nos atraviesa hoy en día, teniendo a Encarnación del otro lado, necesitan de más herramientas para volver a ser atractivos y se acercan a la Cámara para ser socios por estas razones”.



Añadió que tras el conflicto de los asalariados estatales en Uruguay también los negocios de la zona se acercaron para una vez destrabada la situación cooperar en alternativas a fin de incrementar sus ventas “porque tuvieron muchos días en los que fueron muy golpeados en aquel momento”.

Cámara de Comercio detalló balance del primer semestre

Sobre el primer semestre del año, Carlos Amores apuntó que “siempre los primeros seis meses del año son de menor movimiento a comparación del segundo semestre donde hay mayor circulación en las ventas de todos los sectores”.



Aclaró que a principios de este año hubo una particularidad con el cambio de Gobierno a nivel nacional pero que “a nivel provincial hubieron herramientas como los Ahora para paliar el descenso en las ventas”.



Agregó que este programa es de fuerte impulso y “sin dudas comprar sin interés le gana a la inflación y en el Día del Padre detectamos que la compra con tarjeta de créditos basadas en promociones de financiación y sin interés le ganó por lejos al contado-efectivo”.



En un contexto de competitividad con el país vecino debido al cambio que actualmente favorece a Paraguay, Amores manifestó que “se está trabajando para que los programas Ahora puedan tener más cuotas sin interés porque comprar un electrodoméstico en doce cuotas o una ropa en doce cuotas le gana a cualquier inflación”.



Además, que “no hay competitividad contra las cuotas sin interés y promociones con tarjetas e importantes financiamiento. Otro punto importante es que la calidad y la comodidad es algo que hace que el consumidor no cruce y siga comprando en Posadas”.



Altas y bajas

Amores detalló que con la inestabilidad que hubo el año pasado y tras el índice inflacionario que dejó desfasados los salarios “hubo muchas altas y bajas hasta abril donde se detectó una mejoría”. Añadió que en mayo con la situación de paros por parte de estatales hubo un fuerte impacto en los comercios, incluso de la avenida Uruguay.



También añadió que “la baja en los socios se dio por cierre y, entre otras razones, los negocios se achican por los gastos”. “Si bien es real que este año hay alrededor de 150 socios nuevos que volvieron a ser parte de la Cámara porque en algún momento dejaron de serlo o abrieron un nuevo comercio, en este marco, suele haber hasta tres habilitaciones comerciales por inversor”.



Seguidamente sostuvo que la Cámara cuenta con 1.050 socios activos, número que se incrementó tras un declive a principio de año. “Se acercan a la Cámara por los beneficios y herramientas que ayudan a impulsar las ventas”, cerró.