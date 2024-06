Cuando Leo quiera: Messi, invitado de honor a Cataratas | El Territorio

Desde el Ministerio de Turismo confirmaron que se abrieron los canales para llegar hasta el campeón del mundo. Su familia ya había visitado el Parque Nacional Iguazú hace dos años

Antonela Rocuzzo había estado junto a su familia en Iguazú en octubre de 2022.

Los destinos turísticos representan un orgullo para los misioneros. La confluencia de la naturaleza con la cultura y la historia motivan la llegada de miles de visitantes de todo el mundo. Con la gastronomía y las actividades que tanto el sector público como privado generan, cada localidad se vuelve un atractivo en sí mismo. En ese marco, las Cataratas del Iguazú se consagran como las protagonistas de la provincia, siendo además una de las maravillas naturales del mundo. Por sus pasillos, han transitado enorme cantidad de estrellas, tanto del mundo del espectáculo como del deporte y otras áreas.

En las últimas horas, se viralizó una entrevista realizada por un canal de YouTube al campeón del mundo y número uno del fútbol, Lionel Messi. En la charla, se le consultaba por aquellos lugares del planeta que le gustaría visitar. Y no dudó en mencionar a las Cataratas, en la provincia de Misiones. En el programa ‘Dispuestos a todo’, conducido por Tomás Messi, hijo de Matías, uno de los hermanos de Leo, el capitán argentino habló de todo en una extensa y distendida nota previa a arrancar con la Selección la defensa del título de la Copa América.

“Tengo pendiente conocer más Argentina, siempre lo hablamos con Antonela; hacerlo en familia y disfrutar de nuestro país. Mucha gente me nombra lugares que no conozco y la verdad me gustaría recorrerlos. En un futuro, cuando se termine esto y tenga más tiempo, seguro recorra algunos lugares. Por ejemplo no conozco las Cataratas del Iguazú y me encantaría hacerlo”, reveló Messi en la nota, sumando una nueva alegría a los corazones misioneros.

Messi se encuentra en la previa de la Copa América.

Para lograr este contacto, y posterior visita, el Ministerio de Turismo de la provincia ya activó los medios necesarios para llegar al astro del fútbol. Además de las invitaciones por redes sociales, desde la cartera se informó a El Territorio que “se le ha mandado la invitación formalmente, más algún obsequio a través de un allegado a su familia que está viajando en estas horas a Atlanta”. Al tiempo que sostuvieron que “estamos abriendo múltiples canales de llegada, con gente de YPF, AFA, gente de la Secretaría de Turismo de Nación, que son los lógicos para acercarnos a él o su círculo, para que le llegue la invitación y también para que concrete la visita de acuerdo a su agenda, que es complicada”.

Preparar la visita

Esa revelación del astro del fútbol posicionó el destino en la agenda internacional y desde el Ministerio de Turismo de Misiones confirmaron que ya preparan una invitación formal para Messi y su familia.

“Nos llena de orgullo que se acuerde de las Cataratas y de Misiones”, sostuvo el titular de la cartera turística, José María Arrúa, en el marco del lanzamiento del rally en Posadas en la jornada de ayer.

Ya en octubre de 2022, el destino del Norte provincial recibió a la esposa del 10, Antonela Rocuzzo, que llegó junto a sus hijos y otros familiares para conocer las Cataratas. En esa oportunidad se trabajó con un importante operativo de seguridad, aunque la empresaria no tuvo problemas en sacarse fotos con algunos fans que encontró en la ciudad.

Sobre esto, Arrúa explicó: “Cuando vino Antonela (Rocuzzo) con los chicos, sabíamos que venía ella, y armamos un operativo de seguridad para que disfruten así que si se llega a dar (la visita de Messi) será de la misma manera”.

“Nos vino bien para promocionar el destino, en la agenda nacional e internacional, que un ídolo mundial como Messi, quiera conocer Cataratas”, señaló el funcionario.

Mientras tanto, los misioneros seguirán alentando al 10 de la selección argentina a la espera de una pronta visita al destino Misiones.



Antonela Rocuzzo estuvo en Iguazú en 2022

La esposa de Lionel Messi, Antonela Rocuzzo, visitó en octubre de 2022, la Ciudad de las Cataratas junto a sus hijos, hermanas y sobrinos.

La familia arribó al aeropuerto Mayor Eduardo Krause Cataratas de Iguazú en un vuelo privado. Pese a intentar pasar desapercibida fue reconocida por varios turistas, y un grupo de egresados de una escuela de Corrientes pudo tomarse una foto que se viralizó en las redes mediante posteos.

La familia se alojó entonces en un hotel de las 600 hectáreas, recorrió los senderos habilitados en Cataratas en compañía de un guía de turismo que intentó hacerlos pasar desapercibidos.

Luego se quedaron en la ciudad algunos días más, para lo cual reservaron lugares en un restaurante ubicado en pleno centro de Puerto Iguazú.

