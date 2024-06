“Las personas mayores debemos ser tratadas con respeto” | El Territorio

Mirta Soria indicó que los ancianos continúan con muchos de sus derechos vulnerados. Los prejuicios que los rodean y el deseo de ser tratados como iguales

miércoles 19 de junio de 2024 | 6:04hs.

La vejez es parte del ciclo de la vida, la mayoría de las personas llegarán a ese momento, aunque no todas lo harán en las mismas condiciones. Lamentablemente, se sabe que quienes transitan por la tercera edad son vulnerables a distintas situaciones como la poca accesibilidad, la ignorancia y hasta el maltrato y el abuso.

“Es algo que sucede y más frecuentemente de lo que pensamos, por eso es que se quiere visibilizar esta temática”, sostuvo Mirta Soria, actual consejera del Consejo de las personas Mayores, que se desempeñó por muchos años en la Dirección de Gerontología de Misiones.

En ese sentido, la médica geriatra se explayó sobre los diferentes abusos que atraviesan las personas mayores a causa de su edad, una de ellas es cuando los subestiman y consideran que ya están muy grandes para hacer ciertas actividades o empezar a estudiar alguna carrera u oficio.

“Cuando te invisibilizan, cuando de pronto dicen ‘vamos a visitar al abuelo’ y están todos con el celular, nadie habla con esa persona mayor. Es un maltrato psicológico, muy de estos tiempos actuales cuando parece que estamos más comunicados pero resulta que no”, lamentó.

Soria aclaró que a los adultos mayores no les molesta que les digan viejos, no hay para ellos una connotación peyorativa en la palabra, sino que están contra el edadismo. “Hay muchísimo maltrato psicológico -cuando nos tratan de viejos que no servimos para nada- no es que la palabra viejo sea mala, nosotros queremos cambiar ese paradigma. Estamos en contra del edadismo, de que por que somos viejos no somos productivos o que hay que desecharlos”, indicó.

Y agregó: “Nosotros mismos escuchamos hace unos meses a una persona pública que decía que para qué le van a dar crédito a los viejos si no lo necesitan y se van a morir”.

Como la mayoría de los maltratos y el abuso en cualquier edad, la que se produce contra los ancianos también sucede generalmente dentro de la familia. Así enumeró cuestiones como que les saquen la plata o préstamos a su nombre sin que se enteren, que les vendan sus pertenencias sin autorización y hasta lo más simple como que no les permitan vestirse con la ropa que desean.

“Las obras sociales hacen un maltrato hacia nosotros las personas mayores porque no hay una respuesta, por ejemplo, por un paciente que tiene alzheimer o que es totalmente dependiente para una asistencia específica”, lamentó.

Y sumó sobre la cuestión de la salud: “Hay muchos derechos que nosotros necesitamos conquistar, por ejemplo, en la salud, hoy por hoy la obra social mayor de la de la Argentina está pasando una situación difícil, entonces de pronto no te cubre los tratamientos y vos tenés a una persona mayor, en un supermercado que te dice no me compré tal o cual cosa para comprarme medicamentos”.

Otra cosa que suele suceder es el abandono de los ancianos por parte de sus familias. En ese marco, remarcó que desde la Dirección de Gerontología hacen lo posible por regular las residencias que cuentan sin habilitación formal.

Los prejuicios

Soria, como una alta experiencia en el área pero también como adulta mayor, recomendó que si se está pensando en realizar alguna actividad para ellos, les consulten sobre sus gustos y preferencias, que los tengan en cuenta en las decisiones que les competen y sobre todo cómo quieren que los traten.

Ella, particularmente, asiste a clases de robótica que se dictan exclusivamente a personas mayores. “Gracias a Dios soy una vieja activa, para mí la palabra vieja es un honor, significa que has vivido, que has crecido, que has madurado”, dijo orgullosa.

“Se trata de enseñar que las personas mayores tenemos derecho, somos dignos al igual que otras personas a ser tratadas con respeto. Pero si yo desconozco mi derecho no puedo pedir que lo cumplan”, señaló.

En esa línea, comentó que hay muchos que cuando llegan a la tercera edad se divorciarse de sus parejas, puesto que al no tener ya que cuidar a los hijos deciden dedicarse a ellos mismos, sobre todo las mujeres.

“En la parte sexual consideran que como somos viejos no tenemos apetito sexual y en la tercera edad sigue habiendo. Pasás a ser el viejo verde o la vieja loca”, determinó.

“La vejez es un proceso de la vida, es una etapa del ciclo vital. Hay muchas que se quedan en el camino. Se trata de que reconozcamos nuestros derechos y que los sepamos defender y que las políticas públicas empiecen a tenernos presentes a nosotros como personas mayores”.