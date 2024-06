Balance negativo para las pymes ante una abrupta caída de las ventas | El Territorio

Rubros como el de la construcción y el turismo padecen la baja en el consumo. Distintos sectores están en alerta por el pago en tiempo y forma del aguinaldo

El rubro de la construcción es uno de los que sufrió mayor caída por la paralización de las obras. Foto: Natalia Guerrero

Se cumplieron los primeros seis meses de gobierno nacional y el balance que hacen los empresarios de distintos sectores no es para nada alentador, como señalan en Misiones. Además, en los últimos siete meses contemplados por la estadística oficial, la economía perdió 127 mil puestos de trabajo registrados del sector privado. Sólo en los meses de mandato del gobierno de Javier Milei se destruyeron 95 mil empleos de esas características, y la mayoría están explicados por el sector constructor, afectado por la suspensión de la mayor parte de la obra pública. De acuerdo a datos de la Secretaría de Empleo, en marzo cayeron 0,4% los empleados asalariados privados, algo más que el 0,3% de febrero pero menos que el 0,6% de enero. Si bien cuentan con algo más de rezago que los datos de actividad económica, la información oficial del mercado laboral no parece mostrar signos de haber tocado un piso.

“Para dar cuenta de la magnitud de la caída del empleo, cabe señalar que entre agosto 2023 y marzo 2024 el empleo acumuló una caída del 2%, lo cual se traduce en 127 mil personas ocupadas menos en el mercado de trabajo privado registrado”, planteó el informe de la cartera laboral.

“Las dinámicas conjuntas de ciertos sectores llevaron al empleo asalariado registrado privado de una situación de tasas de variación positivas a otra de tasas negativas. En este sentido, uno de los sectores que explica la caída del empleo es la Construcción, que dejó de crecer en junio 2023 y se encuentra acelerando su ritmo de caída”, detalló la Secretaría de Empleo.

A esto se le suma Hoteles y restaurantes, que había alcanzado un nivel máximo de empleo en agosto de 2023 y que, a partir del mes siguiente, comenzó a reducir su nivel de empleo (aunque en el último mes se advierte un crecimiento del nivel de empleo formal privado). En los últimos meses, también dejaron de crecer: Industria; Transporte, almacenamiento y comunicaciones; y -más recientemente- comercio y reparaciones”, continuaron.

Asimismo, los primeros indicadores de abril muestran que los números de empleo continuaron su deterioro en el cuarto mes del año. En el sector privado fueron casi 95.000 las bajas, mientras que en el sector público el número fue de más de 21.600.

Mientras tanto, entre las empleadas de casas particulares, se verificaron casi 9.500 puestos menos. Desde el sector vienen observando que hubo una gran baja con la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra).

Por ello, las empresas vienen planteando la necesidad de un alivio para modernizar la parte laboral, apuntando a un sistema de modernización laboral. Ello además de buscar una forma de incentivar a los empleos nuevos.

El caso Misiones

La caída del consumo, los recortes de programas y presupuestos a las provincias, arrojó como resultado un estancamiento en los salarios y una baja en la generación del empleo. Las consecuencias se ven directamente en los ingresos de cada familia, que se encuentran cada vez más afectadas, con un panorama incierto sobre el futuro.

El Estimador Mensual de Actividad Económica registró una fuerte caída en marzo, en comparación con el mismo mes del año pasado.

Luis Steffen, vicepresidente de la Confederación Económica y titular de la Cámara de Comercio de Libertador General San Martín, explicó que “en cuanto a las ventas, aproximadamente un 30% está en una mala situación, mientras que un 40% cataloga la situación como regular. Sólo el 16% indica que el panorama es bueno, mientras un 12% ya lo cataloga como muy malo y sólo un 2% como muy bueno”.

“Ese número es alarmante porque no hay manera de seguir así”, adujo en referencia además a una encuesta realizada en el sector.

Steffen afirmó que el pago del aguinaldo es uno de los temas más complejos de este tiempo, puesto que hay sectores a los que se les va a hacer muy difícil el pago en tiempo y forma.

“Depende el rubro, va a estar complicado,la actividad en general no está bien y no repunta. Hay sectores que tienen salarios muy bajos que van a afectar menos al empresario pero a los que lograron mejores ingresos, va a estar complicado”, dijo.

A modo de ejemplo, destacó que en lo que refiere a comercios, el rubro alimenticio mantiene las ventas; sin embargo, el sector de construcción está prácticamente parado porque las obras públicas están frenadas, al igual que las áreas relacionadas a la producción de madera y ladrillos cerámicos.

“Son sectores que van a estar complicados. Hay algunos que por más que un sueldo de $500.000 sea una pobreza, va a estar complicado igual porque no hay ventas. No va a ser fácil afrontar este medio sueldo, supongo que muchos lo fraccionarán de alguna manera, pagando en cuotas”, manifestó el empresario.

“Venimos de un mes complicado en mayo con cortes de ruta, también junio arrancamos así y se pone pesado todo”, agregó.

Sobre los diferentes rubros, adujo que el turístico es uno de los que tuvo mayores complicaciones desde marzo a la fecha. “Un 42% del sector afirma que la situación es muy mala, teniendo en cuenta que encuestamos mayormente a municipios intermedios, no tanto Posadas e Iguazú”, dijo.

En comercio

Mientras que en comercio, el panorama “se mantiene en nivel malo, con números negativos. Lo que sí, sorprende un poco es la percepción de cambios de precios, porque ejemplifican que el 46% indica que los aumentos se mantuvieron por debajo del 15%. Los precios despacito se van acomodando”.

En referencia a sectores puntuales, habló de la construcción y dijo que “en todo su contexto público-privado tracciona a todas las otras industrias.

“Por eso es tan importante que no se pare, pero el golpe acá en Misiones fue mucho mayor que el 50%. Ahora hay una pequeña reactivación que estamos viendo con la culminación de obras públicas que teníamos y esperemos que estas bajas de interés sean incentivo para que empiecen a haber créditos hipotecarios y otro tipo de créditos para empezar algunas construcciones que van a traccionar”.

“Tenemos que ver cómo hacemos rodar esta rueda para que todos podamos trabajar, la construcción es uno de los ítems más importantes”, dijo.

Sobre la parte comercial, mencionó que “todos los sectores están teniendo una baja muy importante”.

Por ello, “mantener los montos fijos y estructuras está costando mucho”. En cuanto a la gastronomía, resaltó que “tuvo en Misiones una gran demanda por el turismo extranjero. Las herramientas que traccionaron mucho son los programas Ahora que son muy difíciles replicarlos porque la gente ya tiene muy complicada la tarjeta, por eso buscamos nuevas herramientas. Pero mientras la gente siga teniendo estos sueldos y no tengamos recursos genuinos, se va a complicar mucho”.

Sobre este dato y haciendo referencia también a la encuesta realizada por la Confederación, el vicepresidente de ese organismo Luis Steffen indicó que “hay que tener en cuenta que nosotros relevamos personal en blanco, pero sabemos que también hay mucha actividad privada en negro con complicaciones”.

Según la encuesta, el 92% decidió no tomar medidas respecto al personal, es decir “que no va a despedir personal”. No obstante, un 7% va a hacer despidos, lo que representa un dato preocupante teniendo en cuenta el contexto actual.

“La tendencia es que no se contrate, cuando nosotros analizamos por qué no contratan, afirman que las problemáticas nacionales tienen que ver con el costo laboral. En 2023 esta problemática era identificada por un 13% pero hoy estamos en un 22, 23%. Lo que teníamos en aquel momento como mayor preocupación era la inflación que hoy bajó y se revirtió”, señaló Steffen.



En cifras

30%

Es el porcentaje de las pymes encuestadas que cataloga la situación como mala; un 40% como regular; el 16% como buena, el 12% como muy mala y el 2% como muy buena.