Territorio fun | El Territorio

domingo 09 de junio de 2024 | 1:00hs.

Las más pedidas

Beautiful things - Benson Boone Ojos verdes - Nicki Nicole Marbella - Luis Fonsi & Omar Montes Buenos Aires - Tini Kapun - Diego Torres; Carlos Vives Puntería - Cardi B; Shakira Faltas tú - Morat Contigo - Karol G; Tiësto Plis- Camilo; Evaluna Montaner Fría -Enrique Iglesias; Yotuel Romero

Comió carne luego de cinco años y se viralizó

Un clip se viralizó en TikTok, con la sorpresiva reacción de una joven vegetariana al probar carne luego de cinco años. El encargado de registrar este momento fue su padre, con quien se encontraba compartiendo una cena. Fue en Chicago, Estados Unidos, y en las imágenes se puede observar a la chica con un pedazo de carne en su tenedor. Al principio lo huele y lo prueba con la lengua con una expresión de temor en su rostro. Finalmente, come el bocado y su cara cambia completamente al nivel de la emoción. “Es muy bueno. Por Dios”, exclama la joven con felicidad. El clip tuvo más de 2,5 millones de reproducciones y generó todo tipo de comentarios. “Los veganos deben estar furiosos”; “Es que la gente no se hace vegetariana- vegana porque no le guste la carne, lo hacen por los animales, lo que lo hace mil veces más admirable”; y “Volvió a encontrarle sentido a la vida”, fueron algunos de los mensajes.