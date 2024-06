Productos brasileños copan las góndolas de las despensas en Puerto Iguazú | El Territorio

Con la diferencia cambiaria y la inflación en Argentina, los artículos del país vecino resultan más atractivos al bolsillo local.

lunes 03 de junio de 2024 | 16:04hs.

Se encuentran productos de todo tipo de origen brasileño. //Foto: Norma Devechi.

Desde la reapertura de la frontera tras el periodo de la pandemia, volvieron a comercializarse diferentes productos de origen brasileño. En ese momento, como la diferencia cambiaria era alta, solamente se conseguían salchichas y productos muy puntuales. Pero tras la leve baja del real y la suba excesiva de productos comestibles y de limpieza de origen nacional, poco a poco los iguazuenses volvieron a la costumbre de cruzar el puente y llenar las alacenas - y las góndolas de comercios locales - con productos brasileños.

Si bien la medida de apertura de importaciones fue anunciada recientemente como parte de una estrategia para ampliar la oferta de productos en los supermercados argentinos y en los supermercados de la capital nacional comenzaron a llegar los primeros productos extranjeros, los supermercados en Iguazú no cuentan con esos productos. Sin embargo las despensas o comercios de barrios ofrecen los artículos provenientes del comercio vecinal fronterizo.

"Siempre se trabajo así, esto es cíclico, hay temporadas que conviene comprar en Iguazú, y se nota porque los brasileros se llevan todo de acá hasta los pañales como hace poco, y ahora se dio vuelta la cosa, vamos a comprar allá. En los últimos días subió un poco el real, pero aun así conviene comprar allá", contó Verónica, una comerciante de la zona.

Haciendo referencia a la compra para reventa de productos brasileños, Verónica comparó precios: "un dentífrico de marca Colgate de Brasil yo vendo a 1.600 pesos, acá de costo me sale 3.300, mínimo tengo que vender a 4.000 pesos. A la gente le gusta y esta acostumbrada a los productos de Brasil, lo único que yo no traigo es el aceite porque no es rico, lo demás, lecha, harina, azúcar y productos de limpieza conviene, sale mas barato y se revende más barato que los productos nacionales".

En los comercios de barrio y despensas, la variedad de marcas y productos de origen brasileños va en aumento. No obstante, los supermercados aun no tienen novedades el ingreso de los productos importados anunciados por el Gobierno nacional para exhibir y comercializar. "No tenemos novedades, estamos a la expectativa, aunque acá se consiguen en muchos lugares diferentes productos brasileños. Nosotros registramos una caída en la venta a los brasileños que ahora volvieron a comprar sólo productos puntuales como los vinos, embutidos y carnes", indicaron los comerciantes.