Destinos adonde escaparse de los días fríos | El Territorio

domingo 02 de junio de 2024 | 6:00hs.

En un mundo lleno de diversidad climática, existen destinos que ofrecen sol y calor durante todo el año, convirtiéndose en el refugio perfecto para aquellos que prefieren evitar el frío. Mientras muchos buscan abrigo y chimeneas durante los meses invernales, otros anhelan la constancia del clima cálido, con cielos despejados y temperaturas que invitan a disfrutar de la vida al aire libre. Desde playas tropicales con arenas doradas hasta vibrantes ciudades con una oferta cultural inagotable, estos lugares se presentan como ideales para quienes buscan escapar del invierno y sumergirse en una eterna sensación de verano.



Estos destinos no sólo garantizan un clima perfecto para los amantes del calor, sino que también ofrecen una rica variedad de experiencias culturales, gastronómicas y de ocio. Ya sea que se busque una escapada romántica, una aventura familiar o un retiro en solitario, siempre hay un rincón cálido en el mundo esperando ser descubierto. Hay que prepararse para empacar gafas de sol y el protector solar, y unirse a un este recorrido por los mejores destinos donde el verano no termina.



Fuerteventura

Kilómetros y kilómetros de arena blanca que se funden con las aguas color turquesa. Así son las playas de Fuerteventura, unas de las mejores del archipiélago canario e incluso, del Atlántico. Una recomendación es conocer el Parque Natural de Corralejo, la de Caleta de Fuste, la isla de Lobos y, sobre todo, las de la zona de Jandía. Ideales para escaparse en invierno en busca de la tranquilidad.



Para visitar el islote de Lobos hay que tener en cuenta que es una zona protegida y que se requiere de una autorización especial que otorga el Cabildo de Fuerteventura. Si vas en una excursión organizada no tendrás que preocuparte de nada porque la agencia coordina los permisos y está pendiente del aforo máximo (dos turnos diarios y 200 personas por turno).



Una vez en Lobos no hay que perderse su bonita playa de la Concha ni una caminata hasta el volcán de la Caldera (no olvides llevar calzado adecuado para pisar piedrecitas y andar por terreno irregular) y el faro de Punta Martiño. En Lobos hay un chiringuito donde comer pero no está de más llevarse un pequeño pícnic.



Los Ángeles

La segunda ciudad de Estados Unidos promete mucho sol y algo de humedad durante todo el año (en invierno, la temperatura media es de 16ºC). L.A. es la ciudad de las playas de patinadores de infarto, los atascos eternos, la amenaza del terremoto Big One y también la tierra prometida de los pioneros buscadores de oro en el pasado y hoy, de los que siguen creyendo que la inmortalidad está escondida en el cine o la televisión. Pero vamos a quedarnos con sus playas: Venice, con la vida desfilando en su Ocean Front Walk; Santa Monica, la preferida para hacer deporte, herencia de los años en que Los vigilantes de la playa hacían en ella de las suyas; y Malibu, paraíso de surfistas y la playa familiar por excelencia de “la ciudad que nunca se acaba” -como dicen los propios estadounidenses. El paseo de la fama es uno de los atractivos predilectos de L.A

Paseo de la Fama: Buscar la estrella de tu actor o artista favorito en el suelo del Paseo de la Fama de Hollywood o Walk of Fame es una de las mejores cosas que hacer en Los Ángeles.



Uno de los lugares más populares de este paseo se encuentra delante del Teatro Chino Grauman, donde podrás encajar tus manos o pies en las huellas de muchas de las grandes estrellas de Hollywood y sentirte uno de ellos por unos instantes.



Santa Mónica: Este barrio destaca por su gran paseo marítimo frente al océano Pacífico, sus playas y su ambiente deportivo y multicultural.



Además, situado junto al muelle de Santa Mónica, se encuentra uno de los parques de atracciones que ha salido en más películas, el antiguo Pacific Park.



El mejor momento para acercarse al muelle es al atardecer, momento perfecto para ver la puesta de sol o subirse a la gran noria del parque para disfrutar de una de las mejores vistas de Los Ángeles.



Tailandia

Phuket es la isla más grande de Tailandia y además de sus propios atractivos, es una estupenda lugar base para recorrer la zona, sobre todo la espectacular bahía de Phang Nga. En esta zona hay decenas y decenas de islas que parecen que surgen como arte de magia en un mar de aguas transparentes y de colores como el aguamarina, turquesa o esmeralda.



Bangkok: caótica y destartalada, la capital del país es simplemente maravillosa. En ella se puede ver su grandioso Palacio Real (Grand Palace) y sus magníficos templos budistas como el Wat Pho (Templo del Buda Reclinado). Comprar y comer en sus numerosos mercados o lujosos centros comerciales. Y recorrer en barco su río y sus canales (klongs) y por qué no, visitar alguno de los cercanos mercados flotantes.



Krabi: esta región de bosques frondosos y espectaculares acantilados de piedra caliza alberga algunas de las mejores islas y playas del país. Railay Beach, nuestra favorita, está aislada del resto de la península y solo se puede acceder a ella por barco.



Santa Cruz de Tenerife (España)

Hay muy buenos motivos para que a las islas Canarias se las conozca “las islas afortunadas” y a la más grande de ellas, la de Tenerife, como “la isla del eterno verano”. Su capital, Santa Cruz de Tenerife, con una temperatura media anual de 23º, ofrece durante todo el año todo lo que esperas de un destino de playa -playas de bandera azul como Las Teresitas y un espectacular Parque Marítimo obra de César Manrique-, además de la vida intensa de una gran ciudad que tiene en las plazas de España y La Candelaria su epicentro.



Río de Janeiro

Quizá no te habías planteado visitar Brasil, pero puede que cambies de opinión si te digo que allí es verano todo el año. Así pues, si te decides por Río de Janeiro, no olvides meter la toalla y el bañador porque vas a visitar mucho la playa.



No hay mineirazo que le quite las ganas de vivir y disfrutar a la muy hedonista Río de Janeiro. A la “cidade maravilhosa” le sobran motivos en cualquier momento del año para salir a ella sin pensarlo: el Cristo de Corcovado, el Pan de Azucar, Maracaná, el barrio de Santa Teresa, el Sambódromo de Niemeyer, las playas de Copacabana, Ipanema o Botafogo… Y, desde luego, el Carnaval. ¡Casi nada!



La Habana

Aquí la temperatura es tropical, así que en invierno las temperaturas son agradables pero no sofocantes. Y, como los otros cuatro, es un destino idóneo si quieres escapar del frío y disfrutar un poco más del sol.

En La Habana el clima templado se disfruta siempre.

La Habana Vieja, situada en el este de la ciudad, frente a la bahía, es la sugerente obra maestra de la ciudad, se ubica donde se fundó la villa inicialmente. Centro Habana, es un barrio ubicado en la parte norte y central de la ciudad que ofrece una mirada reveladora sobre Cuba y alberga una gran cantidad de lugares emblemáticos; mientras que Vedado, en Plaza de la Revolución, es la zona más esplendorosa, ya que se trata del antiguo feudo de la mafia, se encuentra repleta de hoteles y restaurantes, y cuenta con una animada vida nocturna.



Este municipio es el núcleo comercial y residencial de La Habana.