Territorio fun | El Territorio

Jaqueline, Susana, María Del Carmen, Norma, Lía y Liliane compartieron una agradable jornada entre amigas.

Las más pedidas

Beautiful things - Benson Boone Ojos verdes - Nicki Nicole Marbella - Luis Fonsi & Omar Montes Buenos Aires - Tini Kapun - Diego Torres; Carlos Vives Punteria - Cardi B; Shakira Faltas tú - Morat Contigo - Karol G; Tiësto Plis- Camilo; Evaluna Montaner Fría -Enrique Iglesias; Yotuel Romero

Karen, Gabriela y Morena, listas para la merienda.

Priscila Bustamante y Gabriela Fernández.

Graciela, Lizi, Soraya y Laura antes de pedir la carta gastronómica.

Belén Cabral y Antonella D’Amato, entre las delicias y las charlas.

Acirema, Adriana y Claudia.

Los retos de Tik Tok, cerca de la muerte

Una niña de 10 años murió en Plottier y el hecho se difundió rápidamente en la localidad, vinculándolo con un desafío de Tik Tok. Desde la Fiscalía explicaron que hay una investigación abierta y que la conexión con la red social no es parte de la hipótesis principal, aunque prefirieron no difundir más detalles. Se supo que la nena fue encontrada por su mamá, dentro de su habitación, la tarde del jueves. Además, se explicó que no hay detenidos.



El fiscal Andrés Azar lidera la pesquisa que ha mantenido en vilo a la comunidad. “Estamos abordando este caso con la mayor seriedad y meticulosidad posible. Nuestra prioridad es llegar a la verdad sobre lo sucedido”, expresó Azar en un comunicado oficial. Fiscalía ordenó que la casa de la niña esté bajo consigna. También fueron secuestrados celulares y otros dispositivos electrónicos que se encontraron en la vivienda.