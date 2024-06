Negociación docente continuará desde el martes con el gobierno | El Territorio

Representantes del MPL, Autoconvocados y el FTEL consideraron insuficiente la oferta oficial. Esperan devolución de lo descontado por paro y propuesta superadora

domingo 02 de junio de 2024 | 6:04hs.

Tras concluir la mesa técnica entre representantes del Consejo de Educación y varios gremios docentes, se estableció un cuarto intermedio para continuar el diálogo este martes. Es porque consideraron insuficiente la propuesta salarial ofrecida por el gobierno y dejaron librado para que los distintos referentes, en cada asamblea, debatan cómo mantener el plan de lucha.



La reunión se llevó a cabo en la sala de reuniones del municipio, con la presencia del intendente de Eldorado, Rodrigo Durán.



Por el Consejo General de Educación (CGE) estuvo presente el vocal Miguel Pintos, mientras que por los gremios estuvieron representantes del MPL, Autoconvocados y el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL).



Al comienzo de la discusión Pintos planteó la preocupación por algunos hechos de violencia ocurridos. Como respuesta, los representantes gremiales plantearon que la mayor violencia es mantener a los trabajadores de la educación con sueldos que no alcanzan para llegar a fin de mes.



Primer paso

Rubén Ortiz destacó que para poder comenzar a discutir la situación salarial debe haber el compromiso de devolver a los docentes lo descontado por los días de paro, siendo ese requisito indispensable para poder avanzar en los otros temas, como ser los próximos aumentos.



En ese sentido la propuesta realizada por los docentes fue de no realizar cortes de ruta ni paro hasta este martes, momento en el cual debería estar acreditado lo descontado, que, de acuerdo a sus datos, ronda los 150 millones de pesos para el conjunto de los docentes, y a partir de allí seguir trabajando en la mesa técnica para avanzar en la propuesta de aumento salarial y eliminar las distorsiones existentes en la grilla.



Pintos, tras una llamada telefónica a Posadas, aseguró que en principio habría luz verde para acreditar lo descontado, pero que no podría asegurar que el martes estuviera depositado el dinero.



Los docentes manifestaron que venían dando muestras de buena voluntad y un ejemplo de ello es que no se estaban realizando en ese momento cortes de ruta, pese a que en numerosos puntos de la provincia se llevaban adelante acampes al costado de las rutas, y que la realidad marcaba que para poder tomar el compromiso de no parar y no cortar rutas hasta el día martes, debían tener la certeza, y no la promesa, de que se les depositara lo descontado, ya que las bases de los docentes no se conformarían con una supuesta luz verde.



Nueva reunión prevista

Ante esta situación, los docentes se comprometieron a continuar trabajando en la mesa técnica, pero ante la falta de garantías de cobrar lo descontado, continuarán con el paro docente, los cortes de ruta y las movilizaciones que vienen realizando, tal como lo hicieron en forma posterior en la avenida Uruguay, en Posadas.



Este martes se realizará una nueva reunión de la mesa técnica salarial docente, en hora a confirmar, donde se verá si hay avances.



En cuanto a la propuesta de aumento, el gobierno ofreció un 9,5% que, por las distorsiones de la grilla salarial para los cargos de mayor antigüedad sería del 6,11%. De esta manera para el cargo testigo, el inicial para el maestro de grado sería de $438.000 sin antigüedad; $442.000 con 5 años; $446.000 con 10; $446.000 con 15; $500.000 con 20; y $554.000 con 25.



Los docentes presentes consideraron insuficiente la propuesta, e insistieron en que la inflación licuó el poder adquisitivo de los salarios advirtiendo que, en la comparación interanual, de mayo de 2023 a mayo de 2024, los docentes perdieron un 35% de poder adquisitivo, y que en el período octubre 2023 a mayo 2024 la inflación fue del 146, 148%, mientras que el aumento de los salarios apenas llega al 90%.



Llegado a este punto Pintos planteó que el 9,5% no es un número inamovible, que podía variar, tema que se seguirá conversando en la reunión de la mesa, a llevarse a cabo el martes, en lugar y hora a confirmar.