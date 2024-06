Futuros médicos hacen prácticas y refuerzan atención de la salud | El Territorio

Son estudiantes avanzados de la Facultad de Medicina de Mar del Plata. Buscan generar el arraigo de los profesionales y que quieran volver una vez egresados

domingo 02 de junio de 2024 | 6:05hs.

Los estudiantes reconocieron estar aprendiendo mucho sobre medicina alternativa. Foto: Carina Martínez

Estudiantes de medicina realizan sus prácticas de formación obligatoria en municipios de Misiones. Para San Pedro es un logro importante que viene a mejorar la prestación de servicios de salud pública, fomenta el arraigo de profesionales -algo muy necesario dado el faltante- y pone a disposición de los estudiantes en variado abanico de realidades para enriquecer su formación.



Esto se da por medio de un convenio entre el Ministerio de Salud Pública de la provincia, Facultad de Medicina de Mar del Plata y el Hospital Nivel II de San Pedro.



La iniciativa fue propuesta a la directora del hospital por parte de integrantes de la Cámara de Comercio, quienes junto a la fundación Tecas impulsan la creación de una facultad pública de medicina en la Capital de la Araucaria, y tiene como principal objetivo atraer profesionales de la salud que quieran desempeñarse en el municipio. En esta ocasión, son dos los futuros profesionales que desde hace dos semanas realizan Rotación de Atención Primaria de la Salud (APS), representando una manera de que conozcan la realidad hospitalaria de esta zona del país y por qué no, decidir volver una vez se reciban.



El convenio abarca residencia en el municipio, comida y salidas a diferentes lugares de la localidad donde realizan atención médica con actividades conjuntas entre todos los sectores de salud de la localidad como Hospital, Zona Nordeste y Municipalidad.



“Ellos conocen a la población, las patologías que predominan en nuestra sociedad, cómo se manejan y cómo es trabajar en un hospital como el de San Pedro que es un nivel II, las dificultades que eso conlleva y la importancia de la camaradería entre los demás profesionales y funcionarios. Quiero que se lleven eso”, indicó Dina Sosa Araujo, especialista en pediatría, actual directora del hospital local.



La firma de este convenio se extiende hasta octubre y contará con rotación de cinco estudiantes de medicina cada seis semanas entre los hospitales de San Pedro y San Vicente. Esto es de suma importancia tanto para reforzar la disponibilidad de profesionales como para la actualización de los médicos en cuanto a las patologías. “Los médicos deben actualizarse para poder enseñar, ellos necesitan que los médicos les hablen de manera concisa y actualizada sobre las enfermedades y tratamientos”, señaló Sosa.



En referencia a la intervención de, en este caso, de Abril Basavilbaso Berra (29) y Martín Sánchez Rosasqui (27) ambos de Mar de Plata, la directora de hospital, precisó: “Ellos se manejan al igual que los médicos de acá, siempre están acompañados por un médico que los guía y enseña, hacen consultorio y guardia a parte de las salidas que hacemos a terreno, ya sea a las colonias o escuelas donde realizamos operativos para completar calendario de vacuna y controles y visitas a las aldeas mbya guaraníes”. La directora recibió a los estudiantes y los acompaña en su desempeño.

Este amplio radio de intervención y los acotados recursos resultan sumamente enriquecedores en esta etapa de formación ya que les aporta diversidad y un contexto que no se podría dar en otro lugar. Es mediante esta particularidad con la que se quiere atraer a nuevos profesionales.



“Tenemos muchas realidades que conocer y aprender a manejarlas, todo eso ellos se llevan a su facultad. La idea es poder tener esa relación con los futuros médicos pensando en que cuando se reciban quieran venir a trabajar o transmitir la experiencia a otros para que vengan”, destacó Dina.



Por su parte Abril, que eligió ser médica por la vocación de servicio, en comparación a la realidad de los centros de salud donde estuvieron realizando actividades en Buenos Aires, puso en valor el esfuerzo que realizan los profesionales con tan pocos recursos.



“Está siendo una experiencia muy enriquecedora, es mucha la diferencia que se siente porque acá las herramientas son limitadas, es desafiante y al mismo tiempo un aprendizaje ver cómo se intentan resolver los problemas de salud que son tan variados con tan pocos recursos”, indicó la futura médica a quien le apasiona la medicina y se muestra entusiasmada por culminar la carrera y poder acercar al otro un derecho esencial que es el acceso a la salud.



Desde que están en la localidad -hace dos semanas- una de las particularidades que notaron en los pacientes comparado a su lugar de origen tiene que ver con la automedicación con medicina natural, por lo que aprenden para qué sirven algunos yuyos que para ellos son totalmente desconocidos.



“Allá es más común que vayan a la farmacia, que ojo, también lo vimos acá, pero se da mucho que te dicen ‘tomé tal té’ y nosotros siquiera sabemos qué es. Tratamos de preguntar y aprender porque es un conocimiento que no manejamos y creo que nos vamos a llevar bastante sobre el uso de la medicina alternativa”, coincidieron Martín y Abril.



Lo mismo ocurre al momento de comunicarse con el paciente, teniendo en cuenta que se trata de un municipio donde la mayor parte de los habitantes del área rural habla en portugués o mezclan los idiomas. Los futuros médicos se encontraron con expresiones muy distintas para describir algún síntoma como ‘me hinca’ o patologías que no habían visto, como infecciones por piques o la aparición de uras, lo que les permite poner en práctica el interrogatorio y la escucha, herramientas sumamente importantes en la APS.



“No vemos diferencia en cuanto a lo colapsado del sistema de salud, sí cambia la manera de manejar casos de pacientes que, por ejemplo, vienen de la colonia, hacen más de 8 kilómetros y si le decís que venga dentro de 48 horas a control, es un viaje”, mencionó Martín, a lo que Abril agregó: “Lo que veo es que el hospital tiene herramientas, si ves que la persona no va venir, se le interna hasta que se termine y tenga el tratamiento que necesita”.



Esto pone en evidencia la visión integral que debe tener el médico del paciente, que va mucho más allá de la patología.



Al tener personal limitado para la atención para Salud Pública y el hospital de San Pedro, este intercambio genera impactos positivos, tanto para los futuros médicos como para los profesionales que se desempeñan en el lugar, que de manera constante deben actualizarse en cuanto a las patologías y formas de tratamiento.



“Enseñar a futuros profesionales es muy importante, agradezco la posibilidad de este convenio, nos es muy útil la asistencia de ellos y que hayan venido y mantener el contacto porque es muy favorable tener profesionales en distintas zonas”, concluyó la directora del hospital Nivel II.



Logro de la Cámara de Comercio

La Cámara Regional de Comercio, Industria, Producción y Servicios tiene la visión de que para lograr un desarrollo económico sostenible en San Pedro también deben abordar los aspectos sociales, especialmente la salud. Considerando la situación actual de la atención médica en la región, incluyendo los departamentos de San Pedro, Guaraní y General Manuel Belgrano, donde según el último censo de 2022, el 69% de la población sampedrina no tiene cobertura de salud y con índices similares en los departamentos vecinos, es evidente la falta de profesionales médicos que afecta a todos.



Por ello buscaron una solución creativa y establecieron un vínculo con la Facultad de Medicina de Mar del Plata para que los estudiantes avanzados de la carrera puedan realizar sus Prácticas de Formación Obligatoria (PFO) en nuestra región. Este acuerdo, firmado entre la facultad y el Ministerio de Salud de la provincia, hizo posible esta iniciativa.



En tal sentido, Raúl Añais -de la Cámara de Comercio-, expresó que “la presencia de estos profesionales no sólo alivia en parte la carga de nuestros hospitales, sino que también nos permite avanzar en otros proyectos colaborativos con la universidad, fortaleciendo así nuestra comunidad y mejorando la calidad de vida de nuestros ciudadanos”.



Y con entusiasmo, agregó: “Esto nos llena de alegría como sociedad y estamos muy agradecidos a la Facultad de Medicina de Mar del Plata, al Ministerio de Salud, a los directores de hospitales y a los municipios que han aportado para que estos profesionales puedan cumplir con su estancia en la zona”.