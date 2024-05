Policías rechazaron la propuesta de discutir el salario de junio y la amnistía para los responsables del acampe | El Territorio

Según los referentes de la protesta las autoridades de gobierno proponían tratar incrementos para junio, amnistías y el reconocimiento de la mesa de diálogo. Pero los retirados y efectivos están en una postura intransigente y sostiene su pedido salarial para mayo.

El Gobierno y la Policía siguen sin llegar a un acuerdo salarial y el acampe sobre la avenida Uruguay, frente al Comando Radioeléctrico continúa. Pese a que la Provincia mejoró la oferta, en asamblea los manifestantes decidieron seguir con el reclamo y se espera que lleguen más policías del interior. Según los referentes de la protesta las autoridades de gobierno proponían tratar incrementos para junio, además de las amnistías y el reconocimiento de la mesa de diálogo, pero esto fue rechazado por los manifestantes que insisten con conseguir aumentos para este mes.

Ramón Amarilla, vocero policial, señaló que "lamentablemente estuvimos tan cerca hoy porque hablamos con autoridades de la Jefatura, con algunos operadores políticos para tratar de destrabar la situación. Tardaron mucho en contestarnos, la gente acá se puso muy eufórica y han decidido quedarse. Tuve la esperanza que se resuelva hoy, pero no".

En diálogo con la prensa indicó que "a nosotros nos llegó la información de lograr la amistía, que se retrotraiga todas las sanciones, los traslados, las disponibilidades, de sentarnos con la autoridad del gobierno para tratar un incremento para fines de junio y también para que se reconozca la mesa de diálogo, pero lamentablemente no se dio así. Esperamos que también la autoridad de gobierno revea en esta situación". "Dimos el puntapié inicial hoy para tratar de que ellos recapaciten y digan, bueno, ¿sabe qué? Vamos a negociar con esta gente y vamos a tratar de resolver esto, y ni así. Nosotros pusimos todo en nosotros", expuso.

Amarilla se refirió también a la caravana que en la noche del lunes se realizó con patrulleros que estaban en la protesta. Sobre lo sucedido indicó que "so sabría decirle quienes participaron, me enteré por las imágenes y se decían que se tiraron tiros y faltan a la verdad porque se nota que tiraron cohetes. Tirar un tiro no es locura nuestra, que no quieran trasgiversar las coass para meter a la sociedad en nuestra contra. Acá falta una solución política a este reclamo salarial". Este martes por la mañana la Justicia comenzó a indagar en el tema para identificar a los agentes que se llevaron los patrulleros y los condujeron por encima de las veredas de la plaza 9 de julio, frente a la Casa de Gobierno.

