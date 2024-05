Argentinos Juniors les dio otro golpazo a River | El Territorio

El Bicho superó por 1-0 al Millonario, que tuvo una semana para el olvido tras la histórica eliminación en la Copa Argentina, en el estadio Diego Armando Maradona. Alan Lescano, autor de un verdadero golazo. "El gran responsable soy yo", dijo Demichelis

rgentinos Juniors le ganó 1-0 a un River inexpresivo y sin respuesta anímica con un golazo de Alen Lescano en el Estadio Diego Armando Maradona, por la tercera fecha de la Liga Profesional 2024. De esta manera, el entrenador Martín Demichelis volvió a recibir un duro golpe tras la histórica eliminación ante Temperley en la Copa Argentina.

El partido se jugó como una verdadera final desde que el árbitro Leandro Rey Hilfer sonó el silbato. Fue un primer tiempo parejo, con llegadas claras, mucha energía y pierna fuerte, como los dos planchazos (Leandro González Pirez a Gonzalo Verón y Jonathan Galván a Rodrigo Villagra) que insólitamente no fueron sancionados con tarjeta.

Lo intentó Miguel Borja en la primera que tocó, pero su derechazo con la cara abierta se fue besando el palo izquierdo de Diego Rodríguez. Argentinos Juniors no se quedó atrás, presionó para recuperar rápido la pelota y provocó serios desajustes en su rival. Tuvo dos situaciones a través de Luciano Gondou, luego de varias desatenciones de River a la espalda de Rodrigo Villagra, que no resolvió de la mejor manera.

Hasta que Alan Lescano marcó un verdadero golazo para quebrar el encuentro. Borja no pudo pararlo desde atrás, tampoco achicó Villagra, y como González Pirez estaba atento a Gondou y Gastón Verón, se produjo un hueco que nadie tapó. Así, el ex-Gimnasia vio adelantado a Franco Armani y sacó un estupendo zurdazo para que la pelota se eleve y caiga a la espalda del arquero de la selección argentina.

River, que acudió a los pelotazos al doble nueve de contra y a un remate de Rodrigo Aliendro desde larga distancia para inquietar, sintió el impacto y a partir de ese momento no hizo pie. Es más, casi le convierten el segundo en apenas un minuto. Un fuerte remate cruzado de Gondou se abrió y le perdonó la vida al equipo de Martín Demichelis antes de los vestuarios.

Si bien se jugó poco en el segundo tiempo, Argentinos Juniors buscó el segundo gol con un gran dominio y la idea de liquidar el cotejo para no sufrir en el final. Tuvo varias oportunidades para definirlo, la mayoría en los pies de Gondou, a quien le anularon un gol por offside y quien despertó el enojo de Armani cuando intentó picársela en uno de los mano a mano.

El Millonario, en tanto, no pudo inquietar demasiado ni generar sociedades en el ataque, a pesar del ingreso de Pablo Solari. El equipo estuvo muy desorganizado en el medio, totalmente desconectado, y solo el ex-Colo-Colo probó con un cabezazo bombeado que Rodríguez alcanzó a manotear al córner.

Pitazo final y una semana para el olvido para Demichelis, quien perdió el invicto en la Liga Profesional 2024, con varios picos de nivel muy bajos.

Demichelis: "Soy el responsable"

El entrenador de River, Martín Demichelis, se responsabilizó por la derrota de su equipo por 1-0 ante Argentinos, pero sostuvo que confía en el grupo para revertir el mal momento después del segundo tropezón al hilo luego de la eliminación del martes en la Copa Argentina frente a Temperley.

"Es la primera vez que después de un golpe no nos podemos recuperar. El otro día quedamos eliminados por penales, que dolió muchísimo y el gran responsable soy yo", reconoció el nacido en Justiniano Posse en la conferencia de prensa posterior en la que se lo vio abatido por el resultado. Aún así, transmitió esperanza: "Nos vamos a recuperar porque confío a muerte en el grupo y hay muy buenos jugadores".

En cuanto al partido, el exdefensor analizó la opaca imagen que dejó el equipo en La Paternal: "Hemos dado una mala imagen en los últimos dos partidos que no fueron en el Monumental curiosamente porque veníamos de ganarle ahí a Central Córdoba y Belgrano. Hay que reconocer que no jugamos el fútbol que nos caracteriza y cuesta encontrar pasajes buenos en el desarrollo".

Asimismo, no se ahorró críticas: "Nos superaron, me hes difícil encontrar un remate al arco y vamos a seguir trabajando para corregir lo que nos pasó". Además, reveló que la autocrítica más profunda quedará en la intimidad: "Hay cosas que hablamos puertas adentro y van a quedar ahí en el análisis. Vamos a doblegar esfuerzos".

De todos modos, de cara al compromiso del jueves con Táchira en el Monumental, donde buscará ser el mejor puntero de la Copa Libertadores, avisó: "Es lógico que la gente esté descontenta, que no le agrade este equipo que vio y soy el principal responsable. Quienes conocen mi historia, nadie me regaló nada, he pasado cosas muy difíciles y sigo con la fortaleza que me caracterizó en mi niñez y ahora como entrenador".

Si bien el plantel tenía planificado tomarse el domingo libre y volver a las prácticas el lunes, el resultado modificó el cronograma. "Los chicos trabajan y obedecen, vamos a redoblar esfuerzos y mañana en vez de dar libre vamos a entrenar", dijo y agregó de cara a la próxima presentación: "Hay que demostrar hombría y personalidad el jueves más allá del descontento de la gente. No tengo dudas de que el hincha va a llenar el Monumental".