Este domingo, clásico jardinense en la cancha del 'Lobo' | El Territorio

Las condiciones de seguridad están garantizadas y se va a disputar la novena fecha del campeonato.

sábado 25 de mayo de 2024 | 11:56hs.

Foto: Esteban González

Un nuevo clásico jardinense ya se palpita, el cuarto en lo que va del año y tendrá como elenco anfitrión al Club Jardín América. El 'lobo' recibe este domingo a su eterno rival, el Club Timbó, compromiso correspondiente a la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Regional de Puerto Rico. Este cotejo estaba pautado que se desarrolle entre semana, pero tras la suspensión de la sexta fecha del Torneo Provincial, por tal motivo se reprogramó el clásico de la ciudad de las diagonales.

El conjunto que va a ser local, viene de igualar 1 a 1 de visitante ante Atlético Garuhapé, con este resultado llegó a los 13 puntos de la tabla de posiciones y se ubicó en el tercer puesto, donde líder es Deportivo Montoya de Ruiz de Montoya con 18 puntos y Atlético Garuhapé escolta con 14 unidades.

En relación a Timbó, un caso particular, no ganó en lo que va del año, tanto en el Provincial como en el campeonato doméstico. El 'Verde' por la sexta fecha jugó ante el Club 25 de Mayo, se suspendió el cotejo a los 36 minutos y el tribunal de disciplina decidió darle los puntos al elenco jardinense luego de haber quedado con 6 jugadores el conjunto local en dicha oportunidad por 5 expulsiones. El juez principal suspendió el compromiso y de esa manera se resolvió dar por ganado a Timbó aunque no fue en la cancha.

Jardín América a su vez aguarda ahora el partido por la sexta fecha del Provincial, donde va a recibir al Club Puerto Argentino de San Pedro. El 'lobo' es escolta en la zona 4 con 8 puntos, le sigue su rival de turno con 6 unidades, por lo tanto ganar o un empate ya le sirve al local para sellar la clasificación a octavos de final. En tanto, el plantel sampedrino debe ganar si o si para situarse en la siguiente instancia del certamen. Ahora se agrada una nueva fecha para que este partido se juegue.

Todos los partidos de la Liga de Puerto Rico:

Club Jardín América vs. Club Timbó, domingo 26 de mayo, 16 horas.

Club Mandiyú de Garuhapé vs. Deportivo Montoya de Ruiz de Montoya, domingo 26 de mayo, 16 horas.

Club 25 de Mayo de Puerto Rico vs. Atlético León de Puerto Leoni, domingo 26 de mayo, 16 horas

Atlético Demisiones de Capioví vs. Atlético Garuhapé, domingo 26 de mayo, 16 horas.

Tabla de posiciones:

Deportivo Montoya 18 puntos

Atlético Garuhapé 14 puntos

Club Jardín América 13 puntos

Mandiyú 13 puntos

Atlético Demisiones 7 puntos

Atlético León 7 puntos

Timbó 6 puntos

25 de Mayo 2 puntos