Lionel Messi se perderá el próximo partido del Inter Miami: los motivos | El Territorio

El crack argentino no se subió al avión con el resto del plantel para viajar a Canadá, donde enfrentarán a Vancouver Whitecaps el próximo sábado.

viernes 24 de mayo de 2024 | 9:15hs.

El próximo sábado, el Inter Miami se enfrenta a Vancouver Whitecaps por una nueva fecha de la MLS. Para este encuentro, el equipo de la Florida deberá viajar hasta Canadá y Lionel Messi fue el principal punto de atención debido a que no fue convocado para este encuentro.

A pesar de estar recuperado de una molestia que lo dejó afuera del clásico ante Orlando City, el crack argentino no se sumó a la delegación con el Inter Miami. Así lo confirmó Axel Schuster, CEO de Vancouver Whitecaps, a través de un comunicado oficial.

“Si bien no hemos recibido una actualización oficial sobre la disponibilidad de Lionel Messi, Luis Suárez y Sergio Busquets para este fin de semana, entendemos que no harán este viaje. Desafortunadamente, no tenemos control sobre quién juega para nuestro rival y era importante para nosotros comunicárselo a nuestros fanáticos lo antes posible”, dijo el director ejecutivo del Whitecaps FC.

Además, en el mismo comunicado anticiparon que el Tata Martino realizará una conferencia de prensa este viernes donde dará más detalles al respecto de esta situación. Por el momento, el Inter Miami mantiene mucho hermetismo en este sentido.

Para tranquilidad de los fanáticos y de la Selección argentina, medios que siguen la actualidad del equipo rosa aseguran que no se trata de una lesión sino de un descanso para que el 10 para que no tuviera que viajar 4500 km hasta la ciudad canadiense. Al mismo tiempo, el próximo miércoles jugarán otro encuentro ante Atlanta United. Además, Sergio Busquets y Luis Suárez habrían sido desafectados por el mismo motivo. Según reportaron medios estadounidenses, el viaje del Inter Miami hacia Vancouver será trayecto más largo que recorrió hasta el momento un club de la MLS para disputar un partido de liga.

Los partidos que jugará Lionel Messi antes de la Copa América

Miércoles 29 de mayo: Inter Miami vs Atlanta United

Sábado 1° de junio: Inter Miami vs St. Louis City

Domingo 9 de junio: Argentina vs Ecuador

Viernes 14 de junio: Argentina vs Guatemala