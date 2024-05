Séptimo día de acampe: se suman manifestantes y crece el malestar de comerciantes | El Territorio

Las carpas y ollas populares sobre el asfalto marcan el pulso de la protesta, mientras en paralelo se eleva la preocupación de los comerciantes que se ven perjudicados ante la paralización del tránsito y la consecuente disminución en las ventas.

jueves 23 de mayo de 2024 | 15:18hs.

Una semana se acampe y manifestación, frente al Comando Radioeléctrico Uno en Posadas. //Fotos: Matías Peralta.

Policías en actividad y retirados, además de docentes activos y jubilados, transitan este jueves el séptimo día de acampe sobre la avenida Uruguay de Posadas, en reclamo de mejoras salariales, y en disconformidad con los incrementos otorgados recientemente por el Gobierno provincial que fueron aceptados por algunos gremios.

En ese contexto, más manifestantes se fueron sumando en las últimas horas, entre ellos para apoyar también a los trabajadores de la salud y vinculados a la producción yerbatera. Frente al Comando Radioeléctrico Uno, entre los patrulleros que frenan el tránsito, las carpas y ollas populares sobre el asfalto marcan el pulso de la protesta, mientras en paralelo se eleva la preocupación de los comerciantes de la zona, que se ven perjudicados ante la consecuente disminución en las ventas.

La manifestación los impacta de modo directo, y ante la incertidumbre de no saber cuanto durará el reclamo, los comerciantes que tienen locales sobre la avenida Uruguay entregaron un petitorio a las autoridades provinciales pidiendo el despeje de las veredas y calles afectadas por la manifestación policial y docente, alertando sobre la casi nula circulación de personas y la imposibilidad del ingreso de camiones de recepción y despacho de mercadería

"Todos estamos en la misma situación, y nos sumamos con el mismo objetivo", dijo un integrante del Comando Radioeléctrico de Puerto Rico, que se sumó hoy a la protesta al igual que un grupo de uniformados del norte provincial. Sobre la posibilidad de recibir sanciones dijo "no tenemos nada que esconder porque no estamos pidiendo nada extraño, sino un salario justo. Somos policías que estamos todo el día en la calle a cara descubierta y de esa manera estamos apoyando el reclamo que se está haciendo".

Ramón Amarilla, vocero y referente del reclamo policial, ratificó la continuidad de la protesta con acampe "hasta que el gobierno atienda nuestras necesidades y la de todos los sectores", aclarando que "no nos gusta estar acá pero ellos nos fueron empujando". "Todos estamos en la misma situación", acotó finalmente sobre la presencia de trabajadores estatales de otras reparticiones públicas. "Solamente estamos hablando con la verdad, y lo hacemos frente al Comando porque es un lugar histórico donde en 2012 se gestó una movida similar a partir de la cual conseguimos un aumento acorde, pero después de ese año fuimos decayendo con este mismo gobierno", reseñó.

Preocupación de comerciantes

Mientras la protesta se intensifica, la preocupación de comerciantes crece. "Muchos de nuestros clientes se mueven en vehículos, y el consumidor está acostumbrado a acercarse con sus vehículos", expuso Mario Ortigoza, de Ortigoza Equipamientos, dando cuenta que "no podemos sacar mercadería a la venta con facilidad". Dijo que "si bien hay buena predisposición de los manifestantes cuando uno le pide que se corran, es un trastorno y se dificulta la tarea de entregar mercadería".

"Pedimos que se levante la protesta, son siete días y para cualquier comercio es mucho aguantar un bloqueo casi total. Somos compasivos con ellos pero también ellos lo deben ser con nosotros porque somos dadores de empleos y llega fin de mes y tenemos que pagar los sueldos, los impuestos y servicios. Está siendo insostenible", apuntó.

En consonancia con eso, José Luis Gottschalk acotó que "se está poniendo dura la situación porque no hay circulación y se complica el tema comercial". Indicó que junto a otros comerciantes de la avenida Uruguay pidió "que la protesta se traslade a otro lugar o que nos den un lugar para que se pueda circular porque ahora no se puede entrar ni sacar mercadería, tampoco llegan los clientes y en este contexto, nos solidarizamos con la protesta de ellos pero nos afecta seriamente a nosotros".

Laura Romero, gerente de Gabardini, alertó que "no se está vendiendo nada y los impuestos cada vez son más elevados y tenemos sueldos y facturas que pagar así que necesitamos que se solucione pronto porque no se puede ingresar ni por las calles del costado ni por la Uruguay y no sé cuánto tiempo va a durar esto porque se va sumando más gente".

Además destacó que las ventas bajaron hasta en un 50 por ciento desde que se realiza la protesta: "No voy a negar que el comercio viene ya desde hace varios meses con el tema de la suba y baja de precios y ahora esto lo agravó". Lamentó que "entra ahora la mitad de personas que entraban antes de la protesta".