Avanza en el Concejo de Eldorado la derogación del Código de Nocturnidad | El Territorio

El proyecto afirma que es una norma meramente prohibitiva, que no tuvo en cuenta la opinión de los jóvenes como tampoco de los emprendedores nocturnos

sábado 18 de mayo de 2024 | 6:04hs.

El Concejo Deliberante de Eldorado tratará el proyecto en el recinto.

El Concejo Deliberante de Eldorado tratará en el recinto un proyecto de ordenanza que tiene como finalidad derogar nada menos que el Código de Nocturnidad. La norma está vigente desde el 2007 y es una de las que más polémica generó a causa de las restricciones que impuso, que derivó en un cierre de decenas de locales nocturnos, bares y restaurantes.

El proyecto para su derogación pertenece al concejal Daniel González, de la Unión Cívica Radical, quien desde que asumió en 2021 viene trabajando para dar de baja la ordenanza. Ahora, a más de dos años de presentado el proyecto, todo parece indicar que conseguiría las firmas necesarias para que sea tratado en el recinto del Concejo Deliberante, e incluso para su derogación.

En comunicación con El Territorio, el edil expresó: “Se trata de un proyecto que presentamos apenas asumimos, fue uno de los planteos de campaña electoral. El proyecto hizo el recorrido habitual, y logró el dictamen para ser tratado en el recinto. No está derogado aún sino que se va a tratar el miércoles que viene en sesión pero al tener dictamen favorable de la mayoría es lo más lógico que se apruebe”.

“Es un gran avance para Eldorado que ha padecido este Código. Seguramente fue bien intencionado pero produjo la desaparición de la noche con el consecuente perjuicio para quienes se dedican a la actividad gastronómica. Lo único que hizo es prohibir todo”, remarcó.

Al tiempo que adujo: “No es menor que haya prohibido la permanencia de menores de entre 16 y 18 años en todos los lugares nocturnos, lo que derivó en las fiestas clandestinas que se tornaron en una lamentable realidad, porque comenzaron a ir a lugares escondidos y no habilitados, incluso los mismos padres les llevaban. Hoy en día un chico de 16 años puede elegir intendente, gobernador, presidente de la Nación y no se le permite ir a bailar. Nadie dice que se le venda bebidas alcohólicas, porque la prohibición de bebidas alcohólicas hasta los 18 años es una ley nacional, pero prohibir el ingreso no tiene razonabilidad”.

Pérdida de empleos

El proyecto de derogación plantea que “el Código de Nocturnidad nació trasnochado, sin tener en cuenta a los jóvenes de la ciudad, sin considerar otros participantes de la actividad nocturna y perjudicando en muchos casos fatalmente a fuentes laborales de comerciantes, empresarios, propietarios de bares, boliches, pubs y todos los sectores relacionados”.

“Es que nació con un prejuicio hacia los jóvenes, que todos los males los produce la juventud y además de noche. No es así, la vida nocturna genera una actividad económica, mucha gente vive de eso, genera atractivo turístico y los lugares de esparcimiento también garantizan la seguridad. Un boliche tiene personal de seguridad, gente controlando, preparada para atender y controlar la noche y no lo que sucede en la actualidad donde se van al monte a hacer una fiesta”, resaltó González.

Al tiempo que añadió: “Creo que el modelo debería ser de zonificación, con zonas de esparcimiento, como zonas de boliche, restaurantes. Es imposible hoy pero hay que apuntar a eso. Eldorado se expande permanentemente sin planificación. Uno de los objetivos a largo plazo debería ser la zonificación”.

Aseguró que cada año se hacen excepciones para fiestas eventuales como las recepciones y otras similares, dejando en pausa en esas ocasiones el Código. “Ahí ya te das cuenta que no funciona, vamos de excepción en excepción. Esta derogación garantizará la seguridad de los jóvenes”, señaló.

Prohibiciones

Entre las prohibiciones que establece el actual Código de Nocturnidad eldoradense, se encuentran, entre otras, la venta, consumo, expendio y cualquier forma de suministro, en envases cerrado o abierto de bebidas alcohólicas y tabaco a menores de 18 años de edad.

Así también, se estableció la prohibición de realización y/o promoción de eventos en el que para su participación se requiera el consumo de bebidas alcohólicas, o cuya recompensa, gratificación o premio sea la facilitación, inducción o estímulo al consumo de bebidas alcohólicas; la venta, consumo, expendio, suministro, en envases cerrados o abiertos de bebidas alcohólicas entre la 00 y las 8, a todos los comercios, shops, servicompras y otros de la ciudad de Eldorado que no se hallen exceptuados.

Se prohibió también así a las estaciones de servicios y maxikioscos o polirrubros la venta, expendio o suministro, en envases cerrados o abiertos, de bebidas alcohólicas en el mismo margen de horarios, mientras que los kioscos no pueden vender este tipo de productos durante las 24 horas.

Por su parte, los locales comerciales, incluidos los del rubro gastronómico, tienen prohibida la venta de bebidas entre las 5 y las 8 de la mañana.

De la misma manera, la normativa establece que a las 5 se debe proceder al encendido obligatorio de la iluminación normal, siendo las 6 el horario de cierre de las actividades de los boliches, confiterías bailables, afines y espectáculos, donde se expenda o consuma bebidas alcohólicas.

El proyecto de derogación de este Código será tratado para su aprobación en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante del próximo miércoles.