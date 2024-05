La cuestión docente fue el punto álgido para el arco opositor | El Territorio

Los legisladores de diferentes colores partidarios opinaron respecto al discurso. Indicaron también que faltó ahondar en la situación impositiva de la provincia

jueves 02 de mayo de 2024 | 6:04hs.

El discurso del gobernador Hugo Passalacqua en la mañana de ayer despertó diferentes opiniones, tanto legislativas como de funcionarios de otros estamentos. Hubo quienes destacaron las acciones que pudieron concretarse con fondos propios y las proyecciones que se hicieron. No obstante, también así, hubo otra parte de la dirigencia que señaló la falta de temas claves dentro del discurso, como la cuestión de la lucha docente.

Justamente sobre esto se refirió el diputado provincial del Partido Agrario y Social (Pays) Cristian Castro, quien en diálogo con El Territorio afirmó que “la situación del país y la provincia son complejas, además la cuestión docente. Una maestra está cobrando $250 mil pesos y la canasta básica del mes pasado fue de 358 mil pesos”.

“En el sector agropecuario, la regulación de la yerba mate del gobierno nacional afecta en el precio y las plantaciones. En tabaco, habíamos presentado un proyecto instando a la inclusión del capítulo tabacalero a la ley de bases, porque es importante. Dentro de los impuestos, hay algunos que vienen a las provincias tabacaleras con el FET”, acotó.

Por su parte, el legislador radical Ariel “Pepe” Pianesi señaló que “el gobernador hizo la apertura de sesiones, y el discurso fue como esperábamos, no dijo nada, pocos anuncios y ninguna referencia a temas que para nosotros son urgentes. Pide un aplauso para el sistema educativo mientras los docentes se movilizan en toda la provincia por sueldos dignos y condiciones dignas para trabajar”.

“Anuncia cuotas sin intereses para pagar la luz, pero ninguna solución, seguimos pagando la luz más cara del NEA y tenemos serias deficiencias en la provisión del servicio. Habla de impuestos nacionales, como si no fuéramos la provincia con mayor presión fiscal y saldos a favor de empresas que no tienen establecimientos acá”, agregó. Y detalló: “No hizo ninguna referencia a la reforma política que necesitamos, seguimos con un sistema electoral tramposo que además significa un derroche de recursos del Estado”.

Gladys Cornelius, diputada perteneciente también al radicalismo, sostuvo que “realmente era el discurso esperado, afín a la Renovación. Me hubiera gustado que hablara de la crisis económica del empleado público, de qué va a hacer con los salarios que están por debajo de la canasta familiar, que nombrara políticas agrarias a largo plazo. Nombró un montón de acciones sin una política que lo respalde”.

Mientras, Lilia Torres, del mismo partido, añadió: “Lamento que el gobernador se entusiasme y festeje el Día del Trabajador sólo con 111.000 trabajadores registrados del total de una población de 1.300.000 habitantes. Totalmente inviable. Una provincia con las altas cargas impositivas y las tarifas más alta del país no va a generar más empleo”.

Impuestos

La situación impositiva también fue uno de los temas criticados por el arco opositor de la política misionera. El diputado de Activar, Pedro Puerta, remarcó que “obviamente hay muchos puntos positivos para destacar. Creo que incluso hay una búsqueda de corrección de rumbo dentro de la misma gestión. Creo que el gran desafío que tiene Misiones es que tiene que ponerse a generar empleo en el sector privado y de calidad una vez por todas”.

“El dato del poco empleo privado que tiene Misiones es alarmante en comparación al resto de la Argentina. Yo creo que eso es un tema que hay que corregir cuanto antes y eso se corrige con una sola cosa y es lo único que no se mencionó en todo el discurso y es bajar los impuestos. Si Misiones no cambia su matriz impositiva y no deja de generar la presión que está generando a quienes quieren invertir, lamentablemente vamos a estar hablando cada vez de números más pequeños y aplaudiéndonos entre nosotros en un círculo de cuatro o cinco”, resaltó el legislador.

En tanto, desde el PRO, Horacio Loreiro afirmó que “hubo pocos anuncios importantes, se está especulando a través de los votos de los diputados qué cosas conseguir de Nación, Con el tema energía no habló nada de la línea 132 que es un desastre. No tenemos luz ni agua para las casas, imagínate si tenés que pensar en el parque industrial”.

También así, dijo que en tema educación, “no coincido con festejar la buena performance de la Escuela de Robótica cuando los chicos no tienen comprensión de texto, las escuelas se caen a pedazos. No estoy en desacuerdo con el desarrollo y los nuevos métodos, pero estamos lejos de la provincia que dicen ellos cuando los docentes están protestando por los sueldos”.