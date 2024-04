El gobierno dice a universidades que auditará los fondos a enviar | El Territorio

El subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, enfatizó que controlarán “el dinero de la gente” que va a las altas casas de estudios

domingo 21 de abril de 2024 | 6:02hs.

Los universitarios preparan una marcha federal el próximo martes.

El conflicto entre el gobierno y las universidades alcanza su pico máximo en la previa de la marcha federal universitaria del 23 de marzo: desde el gobierno aseguraron que “hagan lo que hagan, por lo menos mientras @JMilei sea presidente, el dinero de la gente que va a las universidades se va a auditar”.



El mensaje fue redactado por Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, y replicado por el propio presidente a través de su cuenta oficial en la plataforma X (ex Twitter).



“Un aviso importante: pase lo que pase, hagan lo que hagan, por lo menos mientras @JMilei sea presidente, el dinero de la gente que va a las universidades se va a Auditar, la fiscalización del gasto en las universidades esta en la ley de Educación Superior”, expresó el funcionario de La Libertad Avanza (LLA)



La advertencia sobre una auditoría, que busca determinar cuál es el fin de la plata que ingresa a las universidades, se da en la previa de la marcha federal universitaria, una marcha donde miles de estudiantes saldrán a la calle para manifestarse contra el recorte presupuestario a las entidades públicas.



En el mismo tuit, Álvarez compartió el artículo 2 de la Ley de Educación Superior, el cual establece que “el Estado nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las universidades nacionales, así como la supervisión y fiscalización de las universidades privadas. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los responsables de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de los institutos de formación superior de gestión estatal y de las universidades provinciales, si las tuviere, de su respectiva jurisdicción”.



Por su parte Ricardo Gelpi, rector de la Universidad de Buenos Aires, habló sobre la situación que atraviesa la institución y alertó que “si no hay dinero” para hacer frente a las necesidades presupuestarias, “no va a quedar otra que cerrarla”.



En este sentido, el funcionario de la casa de altos estudios señaló que espera que desde el Gobierno brinden fondos ya que, de no ser así, la UBA deberá cerrar o dejar de llevar a cabo sus funciones.



Según el ex decano de la Facultad de Medicina de la UBA, la plata que llegó para el rubro Educación fue en enero y febrero a valores del año pasado y en marzo prometieron un 70% de refuerzo, pero eso “todavía no llegó”. Además, sostuvo que en mayo también debería llegar otro 70%.



Sobre estas sumas prometidas por el gobierno, Gelpi remarcó que están lejos de compensar el desequilibrio generado por la inflación y afirmó: “No nos alcanza”.



Sobre la situación relacionada con los estudiantes extranjeros que se forman en las universidades nacionales, Gelpi aseguró que en la UBA son sólo el 6% del total de los alumnos, por lo que “no sería significativo para las arcas de la universidad” cualquier tipo de arancel que se les quiera imponer.



En esa misma línea, indicó que ya aportan a través de los impuestos que pagan ya que “viven en el país” y destacó la importancia de la presencia de los alumnos extranjeros ya que produce un intercambio. “Para cambiar el régimen de gratuidad habría que modificar la Constitución”, finalizó.

La UBA, con carreras de prestigio

La educación pública atraviesa un momento crítico debido al ajuste en el Estado que el presidente Javier Milei lleva adelante. A pesar de los obstáculos, la Universidad de Buenos Aires (UBA) mantiene un alto nivel de prestigio y tiene seis carreras que se ubican entre las 50 mejores del mundo. Los datos surgen del ranking universitario QS por disciplinas, publicado la semana pasada. Nuevamente, la educación pública puso en el lugar del reconocimiento internacional a la Argentina. En el informe, la mejor ubicación fue para la carrera de Letras (Lenguas Modernas) en el puesto 21, la más alta entre las carreras del país en el listado. La siguen las carreras de Antropología en el puesto 24, Derecho (puesto 26), Ingeniería en Petróleo (26), Sociología (40) y Arte y Diseño (46).

Esperan una marcha contundente contra el recorte

A dos días de la masiva movilización que convocaron las universidades nacionales en defensa de la educación pública, desde la Provincia de Buenos Aires anticiparon que será “contundente” y cuestionaron las políticas del presidente libertario, Javier Milei, en materia educativa.



“Hay un gobierno que desprecia la educación pública. El presidente impugnaba la obligatoriedad escolar. Un desprecio que era discursivo y que a partir del 10 de diciembre se acompaña con políticas concretas”, planteó el titular de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni. En ese plano, señaló que el de La Libertad Avanza es “un gobierno de enormes contradicciones” y que “son improvisados, desconocen o son hijos del prejuicio”. Por eso, marcó que el expresidente Julio Argentino Roca, a quien Milei reivindica, “es la Ley 1420, que fijó la enseñanza obligatoria a fines de 1880; estos señores que gobiernan nos llevan a discutir el pre-roquismo y si debe ser obligatoria la educación en un país con 50 por ciento de pobres. El único puente hacia la dignidad de las personas es la educación”, dijo a la AM990.



El funcionario además indicó que “en la Provincia hay mil obras paradas, 80 de las cuales son educativas. Tenemos problemas con los fondos para la educación técnica...”