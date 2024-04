La tensión entre Irán e Israel pega en toda la región | El Territorio

La posible escalada de agresiones entre los dos países afecta a gran parte del mundo. Las agresiones y el estado de alerta ya incluyen a varios países

El viernes último de madrugada se reportaron explosiones en la provincia de Isfahán, en el centro de Irán, donde se ubica un centro de investigación nuclear clave del régimen de los ayatolás. En simultáneo, otras explosiones se confirmaron en Irak y Siria, socios de Teherán en la región. Según ABC News, un alto funcionario estadonidense dijo que se trató de una represalia de Israel por el ataque iraní del sábado pasado. Las autoridades iraníes cerraron parcialmente el espacio aéreo y se temía una escalada en la tensión regional. La administración Biden le había advertido al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que EEUU no se involucraría en una respuesta militar contra Irán.



“La causa de estos sonidos es aún desconocida”, dijo la agencia iraní de noticias Fars. El Consejo Supremo de Seguridad de Irán, el órgano encargado de asesorar al ayatola Alí Jamenei, que reúne al presidente del país, a las máximas autoridades de los demás poderes y a los altos cargos de las Fuerzas Armadas, convocó a una reunión urgente para evaluar el alcance de las explosiones.



Horas más tarde, Irán informó que activó sus defensas antiaéreas y derribó varios drones, aunque evitó precisar los daños o admitir oficialmente que el país estaba bajo ataque israelí. La televisión local indicó que no hubo daños en las instalaciones nucleares.



El corresponsal de seguridad de la BBC, Frank Gardener, describió la magnitud del ataque del viernes como “limitada, casi simbólica” y potencialmente diseñada para garantizar que el conflicto no vaya a más.



Finalmente el viernes por la noche se restó importancia al incidente. “Lo ocurrido la pasada noche no fue un ataque”, dijo el canciller iraní Hossein Amir Abdollahian al canal NBC News.



“Fue un vuelo de dos o tres cuadrirrotores, como los juguetes con los que se divierten nuestros niños en Irán”, afirmó. “Mientras no haya nuevas aventuras del régimen israelí contra intereses iraníes, no responderemos”.



Presiones, la guerra o la paz

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se verá sometido en los próximos días a presiones contrapuestas por parte de algunos de sus propios generales y aliados políticos para que haga frente a Irán, según Jeremy Bowen, editor internacional de la BBC.



Israel se ha visto sometido a una enorme presión por parte de Estados Unidos y otros aliados occidentales para que no emprenda ninguna acción que pueda convertir su rivalidad con Irán en un conflicto directo.



Por lo pronto y por primera vez, la inteligencia artificial jugó un papel crucial en la coordinación de las defensas israelíes, demostrando su potencial para cambiar las reglas del juego en futuros conflictos armados. Este éxito podría redefinir el papel de la tecnología en la guerra moderna.



La demanda global por las avanzadas tecnologías de defensa de Israel, como la Cúpula de Hierro y nuevos sistemas antimisiles, aumentará, ofreciendo significativos beneficios económicos y estratégicos para el país.



Pero por ahora el costo de la guerra supone un importante lastre para el presupuesto israelí y las tres agencias de calificación crediticia estadounidenses, Moody’s, S&P y Fitch, que también tiene oficinas en Londres, han emitido advertencias sobre la situación crediticia de Israel desde el ataque sorpresa en el sur del país perpetrado por Hamás (ver Israel cayó...).



El impacto en el petróleo

El recrudecimiento de las hostilidades tiene como telón de fondo la guerra de Gaza, donde el ejército israelí combate a Hamás, organización palestina apoyada por Irán.



Existe el temor a que el agravamiento del conflicto en Medio Oriente interrumpa el suministro de petróleo. Tras el ataque de este viernes, el crudo Brent -referencia internacional de los precios del petróleo- subió un 1,8% hasta llegar a los U$S 88 el barril.



Los precios del petróleo se dispararon inicialmente hasta un 3,5%, pero se estabilizaron cuando quedó claro que el ataque había sido limitado. El precio del oro -que suele considerarse una inversión segura en momentos de incertidumbre- se acercó a un máximo histórico antes de retroceder a casi U$S 2.400 los 28 gramos.



Daños mínimos

Un ataque iraní contra una base aérea israelí en el desierto la semana pasada como parte del asalto sin precedentes de Teherán contra el país dañó una pista de aterrizaje, según una imagen de satélite analizada por The Associated Press ayer.



El daño general causado a la base aérea de Nevatim, en el sur de Israel, fue menor a pesar de que Irán lanzó cientos de drones, misiles balísticos y misiles de crucero.



Sin embargo, el ataque iraní del pasado fin de semana puso de manifiesto la voluntad de Teherán de utilizar su vasto arsenal de misiles balísticos directamente contra Israel, en un momento en que las tensiones siguen siendo elevadas en todo Oriente Medio por la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza.



Los escasos daños visibles en la base aérea en la imagen por satélite contradicen directamente los esfuerzos de Irán por presentar el ataque como una gran victoria ante un público alienado por la ruinosa economía de la República Islámica y sus duras medidas contra la disidencia en los últimos años. “Esta operación se convirtió en una muestra del poder de la República Islámica y de sus fuerzas armadas”, declaró el viernes el presidente iraní, Ebrahim Raisi. “También mostró la férrea determinación de nuestra nación y de nuestro sabio líder, el comandante de todas las fuerzas”, agregó.

Ayuda de EE.UU. para sus aliados

La Cámara de Representantes realizó a toda marcha una serie de votaciones durante una inusual sesión sabatina para aprobar 95.000 millones de dólares en ayuda para Ucrania, Israel y otros aliados de Estados Unidos. Demócratas y republicanos se unen tras una agotadora disputa de meses sobre el renovado apoyo estadounidense para repeler la invasión rusa.



Con un apoyo abrumador, la Cámara de Representantes aprobó la parte correspondiente a Ucrania, un paquete de ayuda de 61.000 millones de dólares, en una fuerte muestra del respaldo estadounidense mientras los legisladores se apresuran para ofrecer una nueva ronda de apoyo de Estados Unidos al aliado devastado por la guerra. Algunos legisladores aplaudieron, ondeando banderas azules y amarillas de Ucrania. El candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, expresó en las redes sociales que la supervivencia de Ucrania es importante para Estados Unidos.



El paquete de 26.000 millones de dólares para ayudar a Israel y proporcionar ayuda humanitaria a los ciudadanos de la Franja de Gaza también fue aprobado sin problemas. Cada uno de los segmentos del paquete de ayuda se sometió a votación. Un proyecto de ley de seguridad nacional que incluye una disposición que obliga a vender la popular plataforma TikTok fue aprobado rápidamente, al igual que otro de apoyo a los aliados de la región Indo-Pacífico.

Israel cayó en calificación crediticia

La agencia de calificación crediticia estadounidense S&P rebajó el viernes la calificación a largo plazo de Israel por lo que consideró el riesgo de una escalada militar con Irán. Es la segunda agencia de calificación crediticia importante de Estados Unidos en hacerlo.



La degradación hecha por S&P se produjo poco antes del ataque en Irán, y casi tres meses después que Moody’s, otra de las principales agencias estadounidenses de calificación de crédito, rebajara la calificación de Israel debido al “conflicto militar en curso con Hamás”. La degradación prevé una “capacidad fuerte para cumplir los compromisos financieros, pero algo susceptible a condiciones económicas adversas y cambios en las circunstancias”, según S&P.



“En nuestra opinión, el aumento reciente de la confrontación con Irán agudiza los ya elevados riesgos geopolíticos para Israel”, agregó la agencia de calificación crediticia.

Ataque en Gaza dejó nueve muertos

Los intensos bombardeos dejaron varias víctimas, entre ellos menores.

Un ataque aéreo israelí impactó una vivienda en la ciudad más meridional de la Franja de Gaza y mató a al menos nueve personas, seis de ellas niños, indicaron autoridades hospitalarias ayer, al tiempo que Israel sigue adelante con su ofensiva de casi siete meses en el sitiado territorio palestino.



La guerra de Israel contra el grupo insurgente Hamás ha provocado una drástica escalada de las tensiones en la ya volátil región de Oriente Medio, especialmente entre Israel e Irán en las últimas semanas. Ahora la atención está volviendo a Rafah, donde se encuentra más de la mitad de los cerca de 2,3 millones de habitantes que conforman la población de Gaza (la mayoría desplazada por combates en otros lugares).



El ataque del viernes por la noche impactó un edificio residencial en Tel Sultan, un vecindario en el oeste de Rafah, de acuerdo con la defensa civil de Gaza. En el hospital de Al Najjar, donde se encuentra la morgue principal, los familiares sollozaban y abrazaban los cadáveres de los niños envueltos en mortajas blancas. “Hamza, mi amado. Tu cabello se ve tan bonito”, dijo una abuela de luto. Entre las víctimas estaban Abdel-Fattah Sobhi Radwan, su esposa Najlaa Ahmed Aweidah y tres de sus hijos, contó su cuñado, Ahmed Barhoum, quien perdió a su esposa, Rawan Radwan, y a Alaa, su hija de cinco años.



“Este es un mundo desprovisto de todo valor humano y moral”, dijo Barhoum a The Associated Press ayer en la mañana, llorando mientras abrazaba y mecía suavemente el cadáver de Alaa en sus brazos. “Bombardearon una casa llena de personas desplazadas, mujeres y niños. No hubo más mártires que mujeres y niños”.



A pesar de los llamados a la contención por parte de la comunidad internacional (incluyendo los del aliado más firme de Israel, Estados Unidos) el gobierno israelí lleva meses insistiendo en su intención de lanzar una operación terrestre en Rafah, donde afirma que se esconden muchos de los insurgentes que quedan de Hamás.