Melconian criticó que hoy se tiene al dólar trabado | El Territorio

domingo 21 de abril de 2024 | 6:02hs.

El economista Carlos Melconian criticó ayer al presidente Javier Milei por su política económica.



En declaraciones con Radio Mitre, Melconian se refirió al dólar y su valor real: “El presidente tiene la voluntad de no devaluar, es la palabra del presidente (pero) una cosa es cuando hay una brecha de 100% o cuando el tipo de cambio tiene un desvío exagerado. Una brecha del 100% como la que recibió”.



“El dólar libre del 10 de diciembre 2023 (el día que asumió el actual gobierno) da hoy 2.200 pesos. La discusión hoy es que luego del innecesario dólar a $800, la inflación fue del 90% y el dólar subió al 2% mensual. La visión callejera es que estamos en un problema. El dólar de hoy no es genuino, es trabado”, agregó.



No hay para importaciones

En ese sentido, Melconian señaló que el dólar “se mantiene en parte por el blend (80% de la exportación liquidada a dólar oficial y 20% al “contado con liquidación”, que así abastece a ese mercado) y la imposibilidad de pagar las importaciones. Lo sabe todo el mundo. Esto no es un producto de libertad absoluta con inversión ingreso de capitales, privatizaciones, en la cual uno quiere sacar dólares de la canoa, pero los dólares entran y entran”.